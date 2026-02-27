对韩称“永远排除”，对美则示意对话……想钻同盟空隙的离间计



朝鲜国务委员长金正恩宣布，将永久化把韩国定性为敌人的“敌对两国论”。据朝鲜媒体26日报道，他在劳动党第九次党代会总结报告中说，“韩国是永远的敌人”，并表示将永远排除在同族这一范畴之外。他还表示，如果美国尊重朝鲜的有核国地位，撤回对朝敌视政策，朝鲜“没有理由不和睦相处”，向美国伸出了对话的手势。这相当于在美国总统特朗普3月底访华前夕，提出了举行朝美首脑会谈的条件。



可以认为，尽管韩国政府为了改善南北（韩朝）关系接连采取“对朝信赖措施”，金正恩的发言也没有改变对韩断绝政策的想法。金正恩第一次提出敌对两国论是在2023年，这次在每五年决定朝鲜战略路线的最高决策机构党代会上干脆确定了方针。不仅如此，朝鲜还把韩国政府的柔和政策贬低为“骗局”，威胁称“韩国完全崩溃”，即对韩进行核攻击的可能性。



金正恩虽然给美国留有对话的余地，但要求美国接受自己拥核地位的立场没有改变。他在去年9月最高人民会议演讲时曾表明类似的立场，一个月后，前来韩国的特朗普总统提议举行美朝首脑会谈，但没有得到回应。这一次可以解读为，特朗普此次也一直表示希望与自己见面，因此向特朗普施压，要求先拿出承认自己拥核国家的“礼物”。如何不让把朝鲜称为“核国家”的特朗普被其牵着走，已成为韩国政府当前的课题。



应对朝鲜这种旨在使韩美无核化原则出现裂痕的“通美封韩离间计”，最有效的方法是韩美同盟不出现缝隙。但是，最近韩美就联合军演等问题出现摩擦，韩国政府内部围绕对朝政策也出现了“自主派”或“同盟派”的分歧。原本由外交部出面的韩美对朝政策协议体，在统一部的反对下，自去年12月召开第一次会议后杳无音信。即使为时嫌晚，青瓦台国家安保室也应该与美国白宫正式协调对朝政策。只有这样，才能事先防止特朗普即兴进行核直接交易的危险。

