国民力量党支持率17%，创张东赫任代表后最低值

26日公布的舆论调查结果显示，国民力量党的支持率跌至张东赫代表就任以来的最低值17%。有分析认为，张东赫发出庇护尹锡悦前总统的信息后，不仅是中间层，连保守层也在脱离。据Embrain Public、Kstat Research、Korea Research、韩国Research从23日至25日对全国1002名18周岁以上的男女进行调查后发表的2月第四周全国指标调查（电话面试方式、95%信赖水平加上抽样误差±3.1个百分点）结果显示，国民力量党的政党支持率为17%，共同民主党为45%。这是张东赫在法院一审判决尹锡悦无期徒刑的第二天即20日否定判决结果，拒绝“绝尹”（与尹锡悦割裂）后进行的首次NBS调查，国民力量党出现自去年8月26日张东赫就任以来的最低支持率。在此前2月进行的第一周调查中，共同民主党和国民力量党的支持率分别为41%和22%。特别是在中立层，国民力量党的支持率跌至个位数9%，是自首次开始全国指标调查的2020年7月以来的最低值。在国民力量党的地盘大邱和庆北，其支持率也与共同民主党相同，为28%。有人指出，张东赫一直致力于团结支持层，却连保守层也在背转身去。由于支持率的冲击，国民力量党内出现了要求张东赫辞职的要求。亲韩东勋派议员安祥薰当天表示：“照此下去，6月地方选举的结果是显而易见的。我们敦促张代表主动辞职。”李相宪记者 dapaper@donga.com