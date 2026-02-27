首尔江南三区公寓价格时隔100周止涨转跌

在李在明现任政府正式确定5月9日结束对多套房产持有者重征转让税豁免期约一个月后，首尔江南三区（江南、瑞草、松坡区）公寓价格集体转为跌势。江南区和瑞草区公寓价格下跌是自2024年3月第二周以来时隔100周，松坡区则是自同年2月第一周以来时隔105周。分析认为，李在明总统通过社交媒体等强力敦促多套房产持有者抛售房源，导致在高价住宅集中的区域，多套房产持有者为在重税实施前处置房产而积压的房源增多，降价成交接连出现。据韩国房地产院26日发布的周公寓价格动向显示，本月第四周（截至23日），江南三区及龙山区公寓价格下跌。江南区公寓价格较前一周的0.01%转为下跌0.06%，为2024年3月第二周以来时隔1年11个月首次下跌，在25个区中跌幅最大。松坡区（-0.03%）、瑞草区（-0.02%）、龙山区（-0.01%）、京畿道果川市（-0.10%）等地区房价也出现下跌。除江南三区和龙山区外的首尔21个区，公寓价格呈现上涨，首尔整体公寓价格较前一周（0.15%）上涨0.11%，自1月第四周（0.31%）达到高点后，涨幅连续四周收窄。分析认为，这是由于多套房产持有者希望在重税实施前处置房产，急售房源增加，导致以江南区为中心的要价下跌，实际成交价较现有最高价下降数亿韩元。据房地产平台“公寓实际交易”数据，首尔公寓房源在李在明总统于社交媒体X（原推特）正式发文表明多套房产持有者转让税重征方针的前一天，即上月22日为56216套，至本月26日增至70784套，增加25.9%。专家认为，以江南和龙山为中心的公寓价格下跌趋势很可能持续至5月10日多套房产持有者转让税重征实施前。当前住宅市场处于多套房产持有者积压急售房源，而购房者等待进一步下跌、双方“拉锯”的局面。明知大学房地产学系教授李相荣（音）表示，“高价住宅集中的江南区，税负较重，房源迅速释放，价格调整幅度也较大，因此率先出现下跌”，“后续跌势是否持续，将取决于房地产税制改编等进一步政策手段及市中心新住宅供应情况等。”尹明珍记者、李祝福记者 mjlight@donga.com、bless@donga.com