金正恩之女金主爱登上阅兵式主席台，未明示世袭，增强存在感

朝鲜国务委员长金正恩的女儿金主爱（13岁）以劳动党第九次代表大会为契机，出席了25日举行的阅兵式。朝鲜媒体公开了多张她与金正恩并排的“两人合影”。据朝鲜中央通讯社26日报道，金主爱和母亲李雪主一起参加了前一天举行的阅兵式，在主席台上坐在金正恩的身后。画面中，金主爱与金正恩一样穿着黑色皮大衣，与扶着栏杆走下来的金正恩并排走下楼梯，位置更加居中。还有画面显示，金正恩贴近金主爱，指着某处进行说明。此次党代会的主要看点，在于金主爱能否被赋予正式职务，正式确立“四代世袭”的接班格局。韩国国家情报院最近向国会报告说，金主爱进入了接班人“内定阶段”。但朝鲜媒体在党代会期间没有提及金主爱的正式职责。据分析，这是因为金主爱的年龄还没有达到入党成为劳动党党员的最小年龄18岁等。此外，当天的阅兵式罕见地在没有动用洲际导弹等新型武器和常规装备的情况下，以兵力为主进行。这是自2015年10月劳动党建党70周年活动以来的13次阅兵式上，首次没有装备亮相。不过，金正恩再次确认了强化核武力的意志。金正恩在20日、21日举行的第九次党代会的“工作总结报告”中表示：“今后将按年度制定加强国家核武力的计划，将致力于增加核武器数量、扩大核运用手段和利用空间的事业。”这意味着要增产核弹头，并加快开发搭载核弹头的多种武器体系。据朝中社报道，金正恩强调，新的国防发展五年计划课题中，将包括加强的地面及水下发射型洲际导弹综合体和攻击敌国卫星的特殊资产等。这可以解释为，朝鲜要开发可以打击美国本土的洲际导弹级潜射弹道导弹和拦截卫星的导弹或激光武器。此外，金正恩还把600毫米火箭炮、新型240毫米火箭炮、作战战术导弹综合体等规定为对南攻击的主要打击手段。他表示：“将按年增加部署，大幅提高‘集哨攻击’（集中火力，完全清除目标）的密度和持续性，进一步加强战争遏制力的核心部门。”韩国军方一名官员表示：“这是在威胁韩国在非常时期用装有核和常规弹头的火箭炮将韩国夷为平地。预计朝鲜将最大限度地提高核和常规整合能力，并进一步致力于开发新型秘密武器。”李允泰记者、尹相虎记者 oldsport@donga.com、ysh1015@donga.com