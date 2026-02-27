美国贸易代表称部分国家关税将提至15% 其他国家可能更高

美国贸易代表办公室（USTR）代表杰米森•格里尔25日（当地时间）接受《福克斯商业新闻》采访时，就最近唐纳德•特朗普总统对所有贸易伙伴国征收10%全球关税一事表示，“部分国家的关税将提高到15%，其他一些国家可能会更高”。此举意在强调“差别征收”原则，即对切实履行与美国签订贸易协定的国家征收相对较低的关税，而对未履行协定的国家征收高额关税。此外，美国联邦最高法院20日虽裁定特朗普政府的互惠关税征收行为违法，但此举也可被解读为美方施压，表明其将维持替代关税政策，若不想被征收高于其他国家的关税，就不要违背美国的要求。格里尔代表表示，将通过“贸易法301条款”调查，检查已签署贸易协定的国家对美投资履行情况。他将贸易法301条款界定为“督促贸易伙伴国切实履行协定的执行机制”，并警告称，“若推翻协定或持续不公平贸易行为，美国可能加征更高关税”。1974年制定的贸易法301条款赋予美国对外国政府针对美国企业的不合理、歧视性措施等加征关税的权力，无需经国会另行批准。格里尔代表近期曾多次敦促韩国放宽数字监管等。格里尔代表还强调，“贸易法301条款、以及赋予商务部调查权的贸易扩展法232条款等，是我们能够征收可持续关税的领域”。贸易扩展法232条款规定，总统可以国家安全为由对特定领域加征关税。有观察指出，虽然规定可对与美贸易存在歧视行为的国家征收最高50%关税但尚未适用的“关税法338条”，也可能成为美国施压贸易伙伴的另一手段。格里尔代表接受彭博电视台采访时也表示，“白宫正在准备一份在适当情况下将全球关税提高至15%的公告。”金允珍记者 kyj@donga.com