美中霸权战争的新战线——量子计算



新冠疫情正盛的2020年7月，特朗普第一届美国政府发表了“民间与政府联合推进量子互联网建设”的另类声明。量子互联网与信息量增加速度就会变慢的普通网络不同，即使信息量增加，也能维持速度。这得益于量子电脑与只能区分“0”和“1”的现有电脑不同，具有可以同时共存“0”和“1”的特性。



推进这一计划的是时任美国能源部副部长保罗·达巴尔。甚至有人批评说：“在史无前例的保健危机中，要投入天文数字的税金，推进商用化时间也不明确的事业吗?”他坚持说：“21世纪最重要的技术之一就是量子互联网。”此外，在他担任副部长时，能源部的量子研究预算增至5倍。



美国拜登政府上台后，达巴尔成为在野人士。他创立了名为“玻尔量子科技”的量子计算公司。特朗普总统再次执政后，他被提拔为商务部副部长，主导对量子产业的支援。



《华尔街日报》10月22日表示，达巴尔正在推进向永恒之塔、瑞格蒂计算机、D-Wave量子计算机等主要量子计算机企业各支援1000万美元（约146亿韩元）的同时，购买这些企业部分股份的方案。



他还说，相关资金来自拜登政府推出的《芯片与科学法案》，除达巴尔担任首席执行官的波尔量子外，几乎所有企业都被列入股权收购对象。这充分显示出特朗普总统从第一个任期起推动《量子倡议法》的培养相关产业的意志是多么强烈。



中国也在10月20日至23日举行的中国共产党中央委员会第四次全体会议（四中全会）上指出，量子计算机、第六代（6G）通信、氢气及核聚变能源等产业将成为2026年至2030年5年间养活国家经济的产业。虽然很多人担心应先打破内需不振的局面，但这一决定包含了领导层首先要确保尖端产业的竞争力，打破美国对华技术封锁的意志。



香港《南华早报》13日也报道说，中国量子研究所“CHIPX”和相关企业“图灵量子”开发出了比美国半导体企业英伟达的图像处理器快1000倍的量子半导体。一天前，美国国际商业机器公司（IBM）也表示，开发出了4年内可以商用化的量子计算机芯片“潜鸟”（Loon）。



主要两大国家（G2）政府和民间企业如此把生死存亡寄托在量子计算机上，韩国也表现出强烈的培养意志。但是，要想成为“量子强国”，全社会的关心和观念转换与政府和业界专家一样重要。为此，应该出版和阅读更多像《初识量子世界》（蔡恩美著）这样的优质教养图书。教育现场的量子研究及授课也要大幅增加。希望看到进行高水平的量子力学讨论的样子。

