韩国军工企业积极部署未来科技 机器人遂行扫雷侦察任务

机器人将代替官兵探测并清除非军事区（DMZ）内埋设的地雷。在战斗过程中寻找与大部队失散的伤员，也成为"机器狗"而非侦察兵的任务。这些都已成为韩国军队已经或即将实现的现实。曾被视为遥远未来的人工智能（AI）与无人化技术，正快速投入实战部署。据军工行业10日消息，防卫事业厅近日在庆尚南道昌原市韩华航空航天公司工厂签署了价值2700亿韩元的"爆炸物探测排除机器人"量产合同。该装备最早将于今年年底部署至一线部队，2027年完成战备整合。现代乐铁公司与彩虹机器人共同研发的军用人工智能机器狗"军工用多足步行机器人"，已完成在陆军部分部队的试验部署。该机器人能以每小时4公里速度行进，持续执行约2小时的侦察搜索任务。此类军工市场环境的变化，预计将为"韩国军工产业"带来重要发展机遇。这源于在以人工智能和无人化为代表的尖端军工领域，韩国具备领先的技术实力。韩国军工企业仅今年上半年（1月至6月）就签订了69亿美元（约10.03万亿韩元）的出口合同，巩固了全球第十大军工国家的地位。据美国《商业内幕》数据显示，全球数字战场市场规模将从2023年的534亿美元（约77.72万亿韩元）增长至2032年的2095亿美元（约304.9万亿韩元）。韩国军工产业的下阶段目标是跻身全球四大军工强国。总统李在明在上月举行的"2025首尔航空航天暨军工展览会"贺词中强调，"实现军工四大强国的目标绝非遥不可及的梦想"，"截至2030年将投入超预期的国防及航空航天研发（R&D）预算。"为实现这一目标，韩国军工企业正全力发展人工智能与无人化等下一代核心军工技术。