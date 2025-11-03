新罗金冠展迎来开门红，特朗普曾赞叹金冠模型

在1日闭幕的亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议期间，因举行韩美首脑会议、韩中首脑会议等活动而备受关注的庆尚北道庆州国立庆州博物馆，2日清晨起便涌入大量观众，热烈氛围持续蔓延。这是由于从当天起，能够观赏现存全部6件新罗金冠的特别展览“新罗金冠，权力与威信”正式向公众开放。新罗金冠展当天破晓前就有观众陆续抵达，至开馆时间上午10时，已出现众多参观者排起长龙的“开门红”现象。此次展览未实行预约制，最终因人流过多而决定当日仅接待2700名观众。博物馆相关负责人表示：“甚至有观众为观看金冠展凌晨4点便从家中出发”，并说明“为保障观展安全，决定采取限流措施，按顺序接待参观者”。本次展览因上月29日韩美首脑会谈期间，李在明总统向唐纳德•特朗普美国总统赠送“天马冢金冠”模型而引发更多关注。特朗普总统对获赠的金冠极为满意，特意嘱咐随行人员“务必妥善保管”，将其搭载专机运离，据悉不久将在白宫进行展出。据了解，该金冠模型仅黄金材质成本就已达到约1.3亿韩元。制作于5至6世纪约百年间、迄今发掘出土的6件新罗金冠首次完整汇集展出，这一史无前例的契机也进一步激发了观展热潮。该展览将持续举办至12月14日。金泰彦记者 beborn@donga.com