超人首次登场漫画书以约219亿韩元价格成交

收录超人首次登场的漫画书，即美国好莱坞演员尼古拉斯•凯奇曾收藏的1938年初版《动作漫画》（图片），在拍卖中以1500万美元（约合219亿韩元）成交，创下漫画书拍卖史上最高纪录。11日，据美国漫画书拍卖公司ComicConnect消息，美国DC漫画公司于1938年6月发行的《动作漫画》第1期初版，于9日（当地时间）在一场非公开交易中以1500万美元售予一位匿名收藏家。该漫画书发行时售价仅为10美分，即便按当前货币价值换算也仅略高于2美元。《动作漫画》第1期是超人首次亮相的连载漫画杂志，因其在世界漫画及电影史上对超级英雄题材的推广产生深远影响而具有巨大价值。据悉，目前存世数量不足100册。此次成交价远超此前漫画书最高拍卖纪录——912万美元。此前的纪录同样由一本《动作漫画》第1期初版于去年11月创下。促成此次交易的Metropolis Collectables-ComicConnect公司总裁斯蒂芬•费施勒表示：“这不仅是因为该书品相极佳，还得益于它曾为凯奇收藏、失窃11年后又失而复得的经历，使其价值飙升，堪称漫画界的‘蒙娜丽莎’。”凯奇于1996年以15万美元购得此初版书，2000年在其家中举办的派对上被盗。后于2011年在加利福尼亚州一处仓库中被寻回。凯奇在寻回6个月后将其拍卖，当时以220万美元成交。李知允记者 leemail@donga.com