李在明13日-14日访问日本……在高市故乡奈良举行首脑会谈

青瓦台9日表示，李在明总统将于13日和14日访问日本首相高市早苗的故乡奈良县，为期两天一夜。李在明在对中国进行国事访问6天后访问日本，在中日矛盾达到最高潮之际展开实用外交。韩国政府的方针是，通过李在明和高市早苗的穿梭外交，在应对中国的出口限制、韩国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）以及历史问题合作等方面取得进展。李在明将于13日抵达奈良，与高市举行单独、扩大会谈，并共同会见媒体后共进晚餐。14日，他将与高市一道访问文化遗址法轮寺。韩国国家安保室长魏圣洛在当天的吹风会上表示：“虽然只有两天一夜的时间，但两国首脑将先后举行5次对话，期待就韩日两国间悬而未决的问题进行开诚布公的讨论。”此次会谈将在地方举行，因此地方合作等民生问题将成为重要的议题。去年8月，李在明在与时任首相石破茂的会谈中，就构建旨在解决地方活性化、低出生率、高龄化等共同课题的政府协商机制达成了协议。魏圣洛特别表示：“希望通过此次会谈，为韩日两国在长生煤矿等历史问题上的人道主义合作创造契机。”长生煤矿事故是1942年因海底地下坑道漏水导致136名朝鲜人和47名日本人等共183人被淹死的事件，两国正在协商加快挖掘朝鲜人遗骸和鉴定遗骸基因等。李在明政府上台后，有望取得有关历史问题的首次合作成果。日本把中日矛盾相关的与韩国的合作问题视为此次会谈的主要关注事项。青瓦台认为，两国首脑之间可能会交换相关意见，但正在警惕偏袒其中任何一方。当被问及是否会讨论中国最近对日稀土等出口管制问题时，魏圣洛表示：“也有可能。出口管制与韩国不无关系，是可以相互影响的问题。”韩国政府正在推进加入2018年出台的日本主导的多边自由贸易协定《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的方案，魏圣洛表示：“这次可能会继续进行讨论。”青瓦台表示，意大利总理梅洛尼将从17日起对韩国进行为期3天的访问，并于19日与李在明进行会谈。这将是意大利总理时隔19年再次访韩进行双边会谈。申圭鎭 newjin@donga.com