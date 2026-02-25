因9条威胁文字，2500名警察白跑一趟……必须提高处罚力度



去年12月有举报称，在京畿道城南市Kakao办公楼设置了手工爆炸物。Kakao的110多名职员紧急疏散，警察、消防、军队投入人力，对整个公司大楼进行了3个小时的仔细搜查，但没有发现爆炸物。据调查，像这样因虚假威胁举报而造成的市民损失和公共权力浪费超过了临界点。



《东亚日报》采访组对2023年至今的主要公共威胁事件民事诉讼进行了全面分析，结果显示，9起虚假报案中被动员的警力最少达2500人，由此带来的警察损失额就达2.4065亿韩元。2023年8月，一名30多岁的男子以仁川、金浦、济州等全国机场为对象上传炸弹恐怖袭击文章后，571名警察特工队和机动队被动员，直到逮捕嫌疑人为止，18天内发生了人工费和油费等3250万韩元的损失。2024年9月京畿道城南市野塔站发生凶器骚乱预告时，包括机动巡逻队和网络搜查队在内，共出动了480人，浪费了5505万韩元的税金。如果加上没有提起诉讼的普通虚假举报，公共权力的损失规模将远远超过这一规模。



更致命的问题是，由于公共权力致力于虚假申报，直接关系到市民安全的治安空白将会增大。在Kakao办公楼虚报“诈弹”一案中，连东板桥派出所的工作人员也被动员参与爆炸物搜索，以至于在此期间接到了交通事故和昏迷的急救患者等共4起报案后，只好调用附近其他派出所的工作人员。



平均每年有700多件119虚假报警，抢夺了需要紧急救助的市民的黄金时间。也有在1年内报案300多起假火灾的惯犯。虽然有虚假报案时征收罚款的规定，但2020年至2024年的3538件119虚假报案中，征收罚款的只有22件。据悉，虚报假警者中大部分是未成年人，如果果断应对，可能会受到恶性民怨的麻烦，因此不愿意积极制裁。



警察和消防是在紧急情况下守护国民生命安全的宝贵公共财产。报假警不仅会因不必要的出动而耗尽大量资源，还会加重队员们的疲劳度，降低实际紧急状况应对能力。因此，应该研究提高对威胁社会安全网的非法行为的处罚力度并征收惩罚性损失赔偿金的方案。

