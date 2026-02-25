“最适合生产轮胎” 韩三大轮胎企业驰骋东欧

韩国轮胎业界正大举投资东欧，将其打造为新的生产基地。其战略是将拥有人工成本低廉等优势的东欧作为欧洲本地化的关键据点。据业界24日消息，锦湖轮胎已正式着手建设波兰奥波莱生产基地，目标在2028年8月投产。这里是锦湖轮胎首个欧洲生产基地，投资规模达5.87亿美元（约合8600亿韩元）。该工厂竣工后，韩国三大轮胎企业（韩国轮胎、耐克森轮胎、锦湖轮胎）将全部在东欧设立工厂。已在匈牙利拉卡尔马斯设有工厂的韩国轮胎，正以明年竣工为目标，扩建商用车轮胎生产线。此次新生产线扩建将投入约5.4亿欧元（约合8190亿韩元）。耐克森轮胎也计划将去年约为60%的捷克扎泰茨工厂开工率，在今年提升至100%。作为汽车发源地的欧洲，是轮胎业界的核心市场。据证券业界消息，以去年为准，韩国轮胎和耐克森轮胎在欧洲市场的销售额占比均达到40%左右，按地区划分，欧洲是全球最大的市场。锦湖轮胎在欧洲的销售占比，也预计在波兰工厂竣工后，从目前的20%左右提升至30%左右。有分析认为，近期因地缘政治风险导致全球供应链持续不稳，韩国轮胎业界正加速在最大市场欧洲实现本地化生产，以替代海上运输。此外，由于碳中和政策，对高附加值产品电动汽车轮胎的需求巨大，这也成为欧洲市场的魅力所在。韩国轮胎企业争先恐后地在东欧设立生产设施的另一原因，是低廉的人工成本。此外，由于这些国家曾是社会主义国家，劳动者倾向于在一个地方稳定工作的特点也被视为优点。一位轮胎业界相关人士说明：“西欧国家的劳动者擅自缺勤，或突然跳槽到支付更高日薪的地方的情况不在少数”，“相反，在东欧社会主义文化背景下成长的劳动者则更遵守规则和约定。”崔元英记者 o0@donga.com