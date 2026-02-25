解除凌晨配送限制的第一步，应超越矛盾适时修改



2012年实施的流通产业发展法时隔14年后终于面临部分手术。执政党、政府、青瓦台就允许大型超市凌晨配送达成协议，执政党共同民主党提出了反映这一情况的修正案。同一时期，在野党国民力量党也提出了修正案。



该法是以保护传统市场和小工商业者免受大型超市和大企业超市的名义制定的。但每月运营两次义务休业日△营业时间限制（零点到上午10点）△传统市场半径1公里内限制开店等被批评为“不合理”。有人指出，由于过度限制，企业萎缩，传统市场的活性化也存在局限性。最重要的是，未能满足消费者随时都可以方便地购买商品的需求。



这导致了14年间掌握电子商务的恐龙企业酷澎（Coupang）的登场。产业通商部对2021-2025年主要流通企业的销售额进行分析的结果显示，酷澎等在线企业的销售额年均增长10.1%，而大型超市却减少4.2%。重要大型超市之的Home plus陷入了存废危机。拯救传统市场也告失败。流通环境从线下快速向线上转变，传统市场数量从2012年的1511家减少到2023年的1393家。



大型超市为了与酷澎进行公平竞争，等待《流通产业发展法》的修订已有10多年。虽然规制缓解终于进入了可视范围，但也有不少人表示担忧。因为企业最警惕的不确定性很大。某企业人士表示：“修改法律的尝试分明是值得欢迎的事情。但是不知道能否顺利翻越需要翻越的山峰。”允许凌晨配送可能带来的代价也是未知数。据悉，有人提出，应对凌晨配送产生的利益进行共享、或者要求大型超市出资设立共生合作基金等。



小商贩们的不满也很大。小工商业者联合会表示，“虽然迄今生成的凌晨配送生态系统已是这样，但绝对不能允许大企业也加入进来”，并在全国市场各处挂出了反对横幅。



劳动界的动向也是变数。对于大型超市参与凌晨配送，“参与连带”或“全国民主劳动组合总联盟”等不仅反对，还主张应该限制酷澎等电子商务企业的凌晨配送本身。Curly、Oasis等现有电子商务企业并不欢迎新的竞争者出现，正在为此烦恼。



政府和政界认为，从第二季度（4月至6月）开始，双方将就修正案展开正式讨论。由于利害关系方的立场差异较大，预计将会经历相当大的阵痛。尽管如此，也不能无限期推迟《流通产业发展法》的修改。大型超市要想投入凌晨配送，需要追加聘用包装和配送人力、构建系统等投资，因此要避免不确定性持续的情况。



恰好，朝野政党双方就此次放宽凌晨配送限制的《流通产业发展法》的修改达成了共识。希望需要调整和仲裁矛盾的国会发挥自己的作用，利害当事人能各让一步，适时地修改法律。

