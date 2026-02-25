与去年空袭伊朗如出一辙…美下达驻黎巴嫩外交官撤离令

美国23日向驻黎巴嫩美国大使馆的外交官下达了撤离令。鉴于黎巴嫩是受伊朗支持的什叶派武装组织真主党的根据地，外界由此猜测美国对伊朗发动空袭的可能性迫近。去年6月美国打击伊朗核设施之前，也曾向黎巴嫩和伊拉克大使馆下达过类似的撤离令。据美联社、英国日刊《卫报》等媒体报道，美国国务院23日指示驻黎巴嫩首都贝鲁特美国大使馆的非必要人员及其家属离开黎巴嫩。据悉，此举已导致30至50名人员离开黎巴嫩。但必要人员将继续留在大使馆。黎巴嫩与美国在中东的最大盟友以色列接壤。因此，与伊朗和真主党相关的大小军事冲突不断。特别是，真主党被认为是1983年贝鲁特美国海军陆战队军营炸弹袭击、1984年美国大使馆附属建筑炸弹袭击的幕后黑手。伊朗一直积极支持真主党。因此，一旦美国对伊朗发动空袭，真主党、也门什叶派反政府武装胡塞组织、巴勒斯坦武装组织哈马斯等伊朗在中东的代理势力，很可能会对美国的军事基地和大使馆发动报复性攻击。近期，美国也在撤出驻扎在叙利亚东北部的美军，为防备伊朗的报复性攻击而进行人员调整的必要性被认为是原因之一。路透社报道称，美国国务卿马克•鲁比奥原定于本周末访问以色列的计划也可能被推迟。另一方面，美国总统唐纳德•特朗普23日在“真相社交”上，就媒体关于美军领导层对攻击伊朗持谨慎立场的报道予以驳斥，称其为“假新闻”，并强调“决定权在我”。他还声称，与部分媒体报道不同，美军参谋长联席会议主席丹•凯恩从未表示过不会攻击伊朗。并称，如果凯恩主席接到他攻击伊朗的指示，凯恩“将率领美军冲锋在前”。相反，《华盛顿邮报》报道称，凯恩主席屡次表达了对攻击伊朗的担忧。《纽约时报》也报道称，凯恩在上个月逮捕委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗的行动前评价“成功可能性很高”，但对于攻击军事强国伊朗则持谨慎立场。特朗普总统警告称：“虽然更希望（伊朗与美国进行核谈判）达成协议，但如果无法达成协议，对伊朗国民来说将是极其糟糕的一天。”柳根亨 noel@donga.com