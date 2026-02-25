青瓦台推动印尼总统访韩，KF-21出口更加有望实现

据悉，继巴西总统卢拉之后，青瓦台还在推进印度尼西亚总统普拉博沃（照片）4月份对韩国进行国事访问。从源自美国的加强贸易保护主义和美中贸易矛盾中供应链多元化的角度出发，韩国政府正在致力于南美、东盟等“全球南方”核心国家的首脑外交。据悉，韩印尼两国最大的悬案——韩国产超音速战斗机KF-21“猎鹰”的更多出口合同也取得了进展。青瓦台24日透露，两国正在协调普拉博沃4月份对韩国进行国事访问。普拉博沃原计划去年9月在参加中国战胜节阅兵式后访问日本和韩国，但因印尼国内反政府示威激化而告吹。去年12月的访韩计划也未能实现。韩国政府认为，有必要加强与拥有东盟内最大经济规模和人口的印尼的经济合作。特别是印尼是韩国企业进军东南亚的主要据点，也是全世界供应美国和中国竞争的电动汽车电池核心矿物镍最多的国家。通过限制矿石出口和培育当地加工产业，印尼已跃升为全球电池供应链核心国家。据悉，印尼即将签署合同，16架一次分次购买48架KF-21战斗机。印尼原先签署了KF-21共同开发完成后将引进48架的谅解备忘录，后来签订了购买法国“阵风”、土耳其“汗”战斗机等的合同等，表现出了不温不火的氛围。与韩国共同开发KF-21的印尼原先决定交纳1.6万亿韩元的分摊费，但后来表示将“少交钱、少拿技术”，把额度减到了6000亿韩元。此外，兼任“总统战略经济合作特使”的总统秘书室长姜勋植24日启程前往阿拉伯联合酋长国。据悉，作为去年11月两国首脑会谈的后续措施，姜勋植此行将讨论扩大国防产业、人工智能、核电站等合作方案。申圭镇记者、朴训翔记者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com