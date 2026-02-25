金与正地位提高，升为劳动党中央部长

朝鲜劳动党中央副部长金与正（照片）在劳动党第九次代表大会上晋升为部长，并再次进入中央委员会政治局候补委员行列。随着金与正政治地位的提高，预计其在对内外政策执行过程中的作用将越来越大。据朝中社24日报道，朝鲜前一天（23日）召开劳动党中央九届一次全体会议，选举政治局的同时任命新的党中央部长。曾是副部长的金与正晋升为部长。但报道没有透露金与正是哪个专门部门的部长。金与正还被列名党中央委员会最高决策机构政治局的候补委员。金与正2020年曾任政治局候补委员，2021年第八次党代会上被排除在候补委员之外，时隔5年重新进入。金与正作为朝鲜国务委员长金正恩的妹妹，随着其政治地位通过第九次党代会得到提升，预计将在对韩、对美等对外政策上发挥更加积极的作用。此前担任劳动党第十局（前统一战线部）部长的李善权此次辞去部长职务后，金与正有可能正式担任对韩信息发送等对外政策总管角色。韩国庆南大学远东问题研究所教授林乙出表示：“预计金与正将挂上部长的正式头衔，行使对外事业实务指挥塔的作用。”朝鲜最高核心权力党常务委员会由金正恩、内阁总理朴泰成、前组织指导部长赵镛元、前纪律调查部长金在龙、党秘书李日焕等5人组成。76岁高龄的最高人民会议常任委员长崔龙海被排除在外，金在龙和李日焕作为新人加入。韩国统一部官员就第九次党代会人选表示：“通过世代交替的人事调整，金正恩的国政执行基础将得到强化。”權五赫 hyuk@donga.com