现已无法在现实中看到的青涩微笑…

一个平常的放学日。青梅竹马的吴浩秀（李彩玟饰）突然“爆炸性宣言”：“我喜欢你。”突然听到浩秀告白的韩余律（金赛纶饰）露出“目瞪口呆”的表情，瞬间僵住。将于下月4日上映的电影《我们每天每天》，是一部描绘在一切都混乱的十七岁，在持续了整整16年的青梅竹马的友情与爱情之间犹豫不决的韩余律手忙脚乱模样的青春浪漫电影。这是去年去世的演员金赛纶的遗作，是2021年拍摄的作品，早于2024年拍摄、去年5月公开的电影《吉他手》。虽然故人的时间在现实中已经停止，但电影中作为平凡高中生留下的生气勃勃的模样，吸引了人们的视线。这部作品公开前历经了许多曲折。最初计划制作成电视剧，预计2022年播出。但同年5月，因故人发生酒后驾车事件而被无限期推迟。此后一直搁置，最终在故人去世一周年（2月16日）之际，决定将其作为电影上映。金民载导演23日在首尔龙山区的CGV龙山I-PARK购物中心举行的座谈会上表示：“距离公开时间过长，担心和恐惧都很大，很高兴能这样上映。”他表示：“冒昧地说，赛纶对我来说是最佳演员。”“青春时期，每个人都会犯错、动摇，并通过这个过程成长，但再也无法看到赛纶接下来的成长过程，这一点令人无比遗憾。”说实话，《我们每天每天》作为在影院观赏的作品，存在许多不足之处。剧本更侧重于跟随高中生的日常生活，而非戏剧性事件，且导演手法也似乎更适合网络剧而非电影。但它的意义在于，故人那现已无法看到的青涩微笑——与朋友们愉快交谈的样子、为初恋心动的样子——被记录在了大银幕上。共同出演的演员李彩玟回忆道：“（故人）虽然与我同岁，但记得她像前辈一样很好地引导了我。非常感谢。”曾在电影《大叔》（2010年）中出演配角等与故人有过交情的演员柳义贤也缅怀道：“是想念、想见的朋友。”金泰彦记者 beborn@donga.com