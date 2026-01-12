韩国军方漏掉“侵犯朝鲜的无人机”，难免会受到警戒失败的批评

如果查明去年9月27日和本月4日越过军事分界线侵犯朝鲜的无人机是由民间操控飞行，韩国军队将难以逃避警戒失败的责任。南北接壤地区上空被严格管理为“P518”禁飞区。该地区只能起飞军用无人机，民间无人机的飞行必须事先得到军队的许可。但据悉，上述两个时间点的民间无人机飞行都没有事先得到韩国军方的许可。也就是说，韩国军方可能完全不知道民间人士偷偷起飞的无人机两次越过军事分界线的事实。朝鲜主张，去年9月和本月4日无人机的起飞地点分别是京畿道坡州市和仁川市江华郡（江华岛）。2022年底，朝鲜无人机也曾突破韩军在两地的防空网，潜入龙山总统府一带。据悉，韩国一些民间无人机爱好者协会早在10多年前就利用网上购买的商用零部件制造的无人机，对朝鲜多地进行拍摄。2023年，一名无人机爱好者协会会员用不到100万韩元的费用制造的无人机飞向朝鲜，拍摄金刚山一带后，向优兔（YouTube）上传了相关视频。他们在自动飞行装置上事先输入卫星定位系统和飞行路线（起飞-返回），用安装在无人机上的摄像机拍摄了朝鲜的地面和领空。韩国军方人士表示：“民间爱好者协会的无人机体积非常小，用轻量泡沫塑料等雷达很难捕捉到的材质制作而成，因此很难捕捉到。如果长度在2米以下的小型无人机在150米以下的低高度飞行，想要通过目前的防空网全部捕捉到这些无人机，是存在限度的。”尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com