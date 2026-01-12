韩国外汇当局压制的汇率，正在悄悄逼近1460韩元

由于外汇当局的高强度介入，去年底暂时降至1美元兑1420韩元的汇率进入今年以来连续6个交易日上升（韩元贬值），即将进入1460韩元水平线。据韩国银行11日透露，前一天夜间交易（以凌晨2时为准）韩元兑美元的汇率以1459.0韩元收盘。比前一天的周交易（以下午3点半为准）收盘价1457.6韩元上涨1.4韩元。去年12月23日韩元对美元汇率飙升至1483.6韩元后，政府为管理年底收盘价而全力以赴。青瓦台也加入进来，采丁破例的强力口头介入和向市场投放美元的实际介入，致力于降低汇率。结果，汇率在去年12月29日跌至1429.8韩元。但是，投资者们预测政府强行压制的韩元兑美元汇率会再次上涨，因此大举买进美国股票等海外资产，汇率再次转为上升趋势。据韩国预托结算院透露，韩国个人投资者从年初起到9日为止，净收购美国股票高达19.4217亿美元（约2.84万亿韩元）。这是自2011年以来1月初（1日至9日）集中于美国股市的“西学蚂蚁”（西方股市投资者）的最大一笔投资。专家们担心，委内瑞拉事态等地缘政治危险导致美元走强和韩国潜在增长率放缓，韩元价值呈结构性下跌趋势，因此去年出现的高汇率随时都有可能重演。池敏求记者 warum@donga.com