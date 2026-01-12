要防止无人机再次飞往朝鲜，但不要被朝鲜“带节奏”



朝鲜11日通过金与正副部长的谈话主张：“可以肯定的是，来自韩国的无人机侵犯了我们领空。即使这是民间团体或个人的所为，韩国当局也不能摆脱侵犯主权重大挑衅的责任。”韩国国防部前一天就朝鲜军队“韩国无人机入侵”的主张表示，“我军并未拥有相关无人机”，并表示将调查民间运营的无人机的可能性。对此，朝鲜表示“会留意相关发布”。



像以往一样，金与正的谈话充满了粗话和嘲弄，特别是这次非常得意。朝鲜军队总参谋部前一天提出“韩国无人机侵犯主权的挑衅”的主张后，韩国国防部立即予以否认，青瓦台继召开国家安全保障会议工作会议后，总统李在明也指示“成立军警联合调查组，迅速进行严肃调查”，她倒也有理由如此。对于韩国国防部表示“没有挑衅或刺激朝鲜的意图”，金与正嘲讽道：“我想评价，这是为了苟延残喘的明智选择。”



韩国政府的应对与前年10月朝鲜主张“韩国无人机侵犯平壤上空”时发生了180度的转变。当然，韩国政府不可能像15个月前用散发对朝鲜传单和对南垃圾气球尖锐对峙那样，放言“朝鲜政权的终结”采取强硬措施。已被查清是韩国军方行动的平壤无人机行动，已以涉嫌一般利敌移交司法部门。为避免引发南北军事冲突危机，对于此次朝鲜主张的“无人机渗透”，韩国政府不仅要进行彻底调查，而且一旦确认是韩国民间行为，从防止无谓激化不必要的南北紧张的角度出，也有必要讨论建立防止类似事件再次发生的安全装置。



不过，朝鲜似乎早已知道这次无人机事态是民间所为。与过去断定“主犯是韩国军方”不同，此次只是说“是韩国的挑衅”。这是在即将召开第九次劳动党大会之前，为了巩固“敌对两国”路线的对内宣传攻势。对于朝鲜的主张，韩国政府似乎吓了一跳，反应非常敏感，立即遭到在野党的批评，称“自动对朝低姿态吗?”我们不是不能理解政府在南北关系上哪怕是针孔也要钻的竭尽全力。但是，我们必须从过去的无数次失败中吸取教训，过低的姿态不仅不能引导朝鲜走向对话，反而会被其节奏牵着鼻子走。

