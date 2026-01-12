

近期与警方相关人士会面时，频繁听到“时间”一词。首先是“警方的时间”这一表述。涉及Coupang个人信息泄露事件、“已故张德俊工伤事故隐瞒嫌疑”事件、围绕共同民主党议员金炳基和无党派议员姜仙祐的“党选献金嫌疑”，以及移交三大特检的案件等重大事件，目前均掌握在警方手中。在10月重大犯罪调查厅成立之前，大部分主要案件预计仍将由警方负责调查，因此这一表述至少在9个月内是有效的。



其次是“调查的时间”这一表述。据悉，这是一位警方高层近期提出的议题。其含义可作多种解读，但大致可理解为“通过调查查明真相的时间”或“通过调查展现警方能力的时间”。因媒体报道等引发的嫌疑，通过控告等途径已进入调查阶段，因此这听上去像是表达了将全力进行调查的决心。



警方的调查时间是否顺利推进？关于朝野政界人士涉嫌收受统一教金钱赞助的调查，其重心已转移至由首尔南部地方检察厅厅长金太勋（55岁•司法研修院第30期）担任本部长的联合调查本部。警方发现临近公诉时效的“拆分捐款”嫌疑，并起诉统一教下属团体“天宙平和联合（UPF）”前会长宋光石（音），由此得以中止涉嫌共犯的统一教总裁韩鹤子等人的公诉时效，这是一项成果。然而，公众的目光更聚焦于对包括民主党议员田载秀在内的前任及现任政治人士的调查。



涉嫌以党选（党内推荐）献金名义向姜仙祐方面提供1亿韩元的首尔市议员金景出境消息被延迟通报一事，令人感到泄气。虽然因其出境当天案件才被分配调查，导致警方没有时间考虑采取出境禁止等措施尚可理解，但对于“为支持国务总理金民锡在上次地方选举首尔市长党内初选，而让特定宗教信徒大规模入党”的嫌疑，警方去年10月收到控告书后，时隔三个月直到本月13日才着手调查控告人，这又如何解释？对于去年11月收到的围绕金炳基议员夫人的“收受3000万韩元后返还”请愿书，警方未展开调查，这一点也令人难以轻易理解。



关于时间的最后一点，来自一位在首尔地方警察厅调查部门工作的刑警。他表示，自己通常在上午8点左右上班，晚上10点以后下班是常态。由于是双职工家庭，他很担忧能否照顾好尚未上学的孩子。他说，这与做好调查工作一样，是巨大的烦恼。考虑到国民关注的主要调查正集中由广域调查队负责，其他人的情况可能也大同小异。物理时间的不足，可能会直接影响调查结果的质量。



警方表示，计划削减其他领域人力，为加强调查力量，将新增调配1300名人员。仅靠人力补充，就能让这三种时间都如愿以偿吗？在因人力扩充带来的各种要素中实现稳定运营并提升质量，并非易事。



国民的目光聚焦于警方能否彻底调查所谓的权力型犯罪，并给出令人信服的结果。“以结果证明的时间”正在临近。

