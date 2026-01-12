冷静网坛巨星在韩国上演温情超级对决

男子网坛的两位顶尖选手——世界排名第一的卡洛斯•阿尔卡拉斯（23，西班牙）与排名第二的扬尼克•辛纳（25岁，意大利），于2026年在韩国开启了他们的新赛季。两位选手10日在仁川灵感竞技场进行的现代信用卡超级对决充满了欢笑与感动。辛纳素来以无懈可击的球风被戏称为“人工智能（AI）”，而在初次见面的韩国球迷面前，他却一反常态地展现了“人情味”。第二盘比赛期间，辛纳将球拍交给观众席上的一名小球迷，并让该球迷站上场地球网对面，自己则坐到了观众席上。当小球迷面对阿尔卡拉斯打出一记制胜分时，辛纳紧握双拳欢呼。阿尔卡拉斯同样展现了风趣一面，即使在时速超过200公里的强力发球间隙，面对一名观众“你单身吗？”的喊声，他也会幽默地轮流指向自己和辛纳。作为表演赛，两位选手也曾仅用反手或正手削球进行回合对抗。每当出现胯下击球等精彩花式击球时，观众席便爆发出阵阵欢呼。球迷们高喊“我爱你”、“好帅啊”等，两位选手则逐一转头回应，送出心形手势。比赛最终以阿尔卡拉斯2比0（7比5、7比6）获胜告终。辛纳赛后表示：“非常感谢大家给予如此多的爱。这是我第一次来韩国，希望这不是最后一次。”阿尔卡拉斯坦言：“在这里获得的能量和支持真的太棒了。无论下次是比赛还是度假，我都一定会再来。”两位选手将出战18日开赛的年度首场大满贯赛事——澳大利亚网球公开赛。任寶美 bom@donga.com