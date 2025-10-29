李在明今天与特朗普举行第二次首脑会谈……将是关税与安保问题协议的分水岭

韩国总统李在明将于29日在本国的庆尚北道庆州与美国总统特朗普举行第二次韩美首脑会谈，开始进入“首脑外交超级周”。继8月在美国华盛顿之后时隔两个月举行的此次韩美首脑会谈，有望成为达成关税与安保协议的分水岭。李在明将于29日下午与以出席庆州亚太经合组织（APEC）峰会为契机访韩的特朗普举行首脑会谈。据悉，李在明结束两天一夜的东盟峰会日程后头一天晚上回到韩国，28日未安排正式日程，专心准备韩美首脑会谈。预计在此次韩美首脑会谈中，关税谈判的后续讨论将是议题之一。韩美今年7月达成协议，将对等关税从25%下调至15%，韩国则成立3500亿美元（约合502万亿韩元）的对美投资基金。然而，在核心争论焦点对美投资基金的现金投资规模、收益分配、投资地点选择问题等问题上，双方仍各持己见。韩国政府人士表示：“很难以亚太经合组织会议为契机达成协议。鉴于特朗普总统的特性，首先要见面才能知道。”两人还将讨论修改原子能协定等安保协议事项。有分析认为，就提高国防开支、修改原子能协定等安保议题，双方已经制定包括“共同说明材料”在内的某种协议，因此，会谈可能在关税问题之外另行达成协议。亚太经合组织峰会将于31日开幕，工作磋商机制——会前高官会议目前正在协调《庆州联合宣言》的文本。在美中贸易矛盾和贸易保护主义扩散的潮流中，此次联合宣言中亚太主要国家能否再次确认自由贸易秩序备受关注。亚太经合组织工商领导人峰会以当天下午在庆州花郎村举行的欢迎晚宴为开端拉开了帷幕。韩国国务总理金民锡、经济合作与发展组织秘书长马蒂尔斯·科尔曼等国内外主要企业经营者等1000多人出席了90分钟的晚宴。庆州=朴勋相、李允泰记者、朴钟民记者 tigermask@donga.com、oldsport@donga.com、blick@donga.com