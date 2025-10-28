特检组以涉嫌煽动内乱搜查前总理黄教安住宅

调查尹锡悦前总统制造内乱及外患疑案的内乱特检组（特别检察官赵恩锡）27日对前国务总理黄教安的住宅进行了扣押搜查。戒严次日黄教安曾在自己的社交媒体上写道：“逮捕国会议长禹元植！逮捕正面妨碍总统措施的国民力量党代表韩东勋！”特检组怀疑他参与了内乱的宣传和煽动。综合27日《东亚日报》的采访，特检组认为黄教安去年12月4日在自己的脸书上上传了上述帖子，可能涉嫌扰乱国家宪法。特别是“逮捕国会议长禹元植！”的发言可能直接关系到可以表决解除戒严的宪法机关国会的功能停止，检方正在讨论适用涉嫌宣传和煽动内乱的方案。去年12月27日，黄教安被警方告发，特检组接手后一直在进行调查。特检组当天上午试图扣押搜查黄教安位于首尔市龙山区的住宅，但由于黄教安没有响应，遇到了困难。特检人士解释说：“根据内乱特检法，宣传、煽动戒严的犯罪事属于特检调查对象。”蔡上等兵特检组（特别检察官李明贤）当天上午以“前国防部长官李宗燮派驻澳大利亚大使涉嫌逃避疑惑”的证人身份传唤前总统秘书室长金大棋进行了调查。特检组还计划本周内以涉嫌玩忽职守调查高级公职人员犯罪调查处处长吴东运。特检组就去年7月受理告发前公调处部长检察官宋昌镇涉嫌作伪证案后近1年时间没有向大检察厅通报的疑惑，正在以嫌疑人身份对吴东运和公调处次长检察官李在承进行立案调查。崔美松记者、古道艺记者 cms@donga.com、yeah@donga.com