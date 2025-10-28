韩国综合股价指数45年来首次突破4000点

韩国综合股价指数（KOSPI）开启“突破4000点”新纪元。韩国综合股价指数27日以较前一交易日上涨2.57%的4042.83点收盘，创历史首度突破4000点大关的纪录。这是自2021年1月7日首次以收盘价突破3000点后，时隔4年9个月再度突破4000点关口，也是该指数自1980年1月4日创立以来历时45年达成的里程碑。韩国综合股价指数年内累计涨幅达68%，超越美国标准普尔500指数（15.5%）与纳斯达克综合指数（20.2%）的涨幅。与日本日经225指数（28.6%）、香港恒生指数（31.7%）、德国DAX指数（21.1%）等全球主要股市相比，今年韩国综合股价指数涨幅稳居全球前列。“半导体双雄”三星电子与SK海力士自下半年（7-12月）以来分别累计上涨70%与82%，成为推动股市上扬的主力。这主要得益于人工智能（AI）用半导体需求激增与DRAM价格回升带来的业绩预期向好。韩国综合股价指数“龙头”三星电子当日收盘报每股10.2万韩元，较前日上涨3.24%，首次站上“10万韩元”关口；SK海力士亦收于53.5万韩元，涨幅达4.90%，同步刷新历史高点。分析认为，“人工智能超级周期”正通过企业业绩得到验证，同时中美贸易摩擦缓解预期与美联储降息预期形成多重利好共振。韩载熙记者 hee@donga.com