李在明：“关税谈判一切都仍然存在争论……可以参考非日本式的欧洲式协议”

李在明总统27日就韩美关税谈判表示：“大韩民国不是日本。欧洲和美国的谈判可以成为另一个标准。”李在明在与美国总统特朗普举行首脑会谈之前，提议双方达成以民间企业投资为中心的欧洲式关税协议。特朗普当天就朝鲜国务委员长金正恩表示，“如果能和他见面，那就太好了”，暗示如果能够成功举行美朝首脑会晤，他有可能延长访韩时间。李在明在当天公开的彭博社的采访中表示：“虽然美国会最大限度地扩大本国的利益，但那也不能给韩国带来近乎灾难的结果。”他还就3500亿美元（约502万亿韩元）的对美投资基金表示：“投资方式、投资金额、日程、损失负担和利益分配方式等所有问题仍然存在争议。”特别是对于“美日关税协议是否会给韩国带来负担”的提问，李在明表示，“不知道美国当时是怎样谈判的，但韩国应该考虑到韩国的情况，得出合理的结果”，表示欧洲式关税协议也可以成为基准。欧盟虽然承诺对美投资6000亿美元，但与以公共资金为中心的日本不同，以民间企业或个别成员国投资、欧盟提供金融支援的方式与美国达成了关税协议。韩国政府高层人士表示：“（和日本不同，）欧盟不是现金投资模式。”上述采访是在总统政策室长金容范在美国华盛顿结束与美国商务部长卢特尼克的谈判后回国的24日进行的。此外，特朗普当天在飞往日本的总统专机“空军一号”上，就与金正恩会晤的可能性表示：“如果他（金正恩）想见我，我很乐意见他。”这是特朗普继24日之后再次表明举行美朝首脑会晤的心思，并敦促朝鲜作出回应。朴勋相记者、申圭镇 tigermask@donga.com、newjin@donga.com