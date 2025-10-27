“韩美将首次共同制造美国军舰”……“让美国造船业再次伟大”扩大合作领域

HD现代将与美国最大的军工造船公司亨廷顿-英格尔斯携手，共同建造美国海军新一代军需支援舰。这是韩国造船企业首次共同建造美国军舰。随着此前一直以维护、保养、检修为中心的韩美造船合作扩展到舰艇建造阶段，两国的“让美国造船业再次伟大”（MASGA）项目有望加快速度。HD现代26日表示，在庆北庆州拉罕精选酒店与亨廷顿-英格尔斯签订了《关于合作设计、建造商船及军舰的协议备忘录》。此次协议的核心是美国海军新一代军需支援舰的的设计及建造合作。不过，受禁止在海外建造美国军舰的《伯恩斯-托列普逊法》等现行法律的制约，实际建造可能会在美国国内进行。新一代军需支援舰是在作战海域向战斗舰提供燃料及军需物资的舰艇，被评价为美国海军补给、物流能力现代化战略的核心。业界期待，此次合作备忘录能成为今后30年间进军年均43万亿韩元规模的美国海军舰艇建造市场的桥头堡。美国海军计划到2054年把拥有的舰艇数量从现有的296艘增加到381艘。HD现代重工业特殊船事业部社长朱元浩（音）表示：“此次合作备忘录是美国海军共同参与订货事业、为确保美国国内船舶生产据点进行投资等韩美代表性国防产业造船企业间的实质性合作事例。”金在亨 monami@donga.com