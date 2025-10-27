美国施压韩美关税谈判 李在明坚持“无法说服国民则不达成协议”原则

美国唐纳德•特朗普总统于24日（当地时间）就韩美关税谈判表示，“只要他们准备就绪，我就（达成协议的）准备已就位。”这是在29日韩美首脑会谈前夕，围绕3500亿美元（约504万亿韩元）对美投资基金问题，美方施压要求韩方接受其要求。政府高层相关人士26日表示，“李在明总统确立了若无法说服国民则不达成协议的原则。”特朗普总统24日在总统专机“空军一号”上，针对“是否期待完成与韩国的关税协议”的提问时称，“（韩美关税谈判）已接近收官阶段”，作出上述表态。特朗普行政当局高层相关人士在事前简报中表示，“希望韩国在准备好接受我们认为适当的承诺后，能尽快与韩国签署协定。”另一方面，政府主张在亚太经济合作组织（APEC）首脑会议期间举行的韩美首脑会谈中，关税谈判能否达成取决于特朗普总统。就对美投资基金而言，不仅在现金直接投资比重方面，在投资决策过程与收益分配方式等领域仍存在分歧，美方需要展现前瞻性姿态。政府高层相关人士表示，“虽努力至最后一刻，但李在明总统强烈主张必须达成令两国均能满意的结果。”此外，国家安保室长魏圣洛当天在某广播节目中谈及关税与安全联合宣言发布可能性时称，“也存在联合事实清单（共同说明资料）”，“安全领域已就相关措辞基本达成谅解。关税领域尚未形成共同文件。”他随后就乏燃料再处理与铀浓缩权限扩大问题表示，“正在要求获得与日本同等待遇”，“美方已作出积极反应。”朴相勋记者、华盛顿=申镇宇 常驻记者 tigermask@donga.com、niceshin@donga.com