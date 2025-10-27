韩美共同建造美国军舰……“让美国造船业再次伟大”项目铺得更开了



HD现代宣布，将与美国最大的军工造船公司亨廷顿-英格尔斯工业公司携手，共同建造美国海军新一代军需支援舰。虽然韩国造船厂曾获得过美国军舰的维护、保养、检修项目，但直接参与新建舰艇尚属首次。韩美造船业合作“让美国造船业再次伟大（MASGA）”的地界将进一步扩大的期待越来越大。



HD现代26日表示，在亚太经合组织（APEC）峰会前夕，在庆州与亨廷顿-英格尔斯签订了《关于合作设计、建造商船及军舰的协议备忘录》。两家公司决定共同设计建造的新一代军需支援舰将在美国海军的补给、物流能力现代化战略中起到核心作用。两家公司还决定共同投资收购或在美国新建造船设施，并考虑在造船领域设立“工程合作公司”。



“让美国造船业更加伟大”项目升旗后，韩国造船公司加快了设立美国法人、建造当地船舶等进军美国的战略。去年收购美国费城造船厂的韩华海洋公司提出了将目前每年1-1.5艘的建船能力扩大到20艘的计划。三星重工业也与美国军舰维修保养检修专门公司建立了伙伴关系。期待27-31日的亚太经合组织（APEC）峰会也能成为展示韩国造船竞争力的好舞台。加拿大总理卡尼等主要首脑和经济界人士将访问造船厂，美国总统特朗普也有可能突然访问。



要想使“让美国造船业再次伟大”项目步入正轨，需要越过的山还有很多。必须修改或绕过阻止海外建造美国商船和军舰的琼斯法和伯恩斯-托莱普逊法等美国国内限制规定。要想把韩国产舰艇认定为“同盟国产品”，还需要签订韩美国防相互采购协定。必须克服受到“让美国造船业再次伟大”刺激的日本的竞争和中国的露骨牵制。最近，日本正在推进与美国签订造船业领域合作备忘录，中国将韩华海洋在美国的5家子公司列入制裁对象。



“让美国造船业再次伟大”项目打开了关税谈判的第一个突破口，奠定了韩美两国经济、安保合作的基石。如果造船合作具体化，将有助于接下来的关税谈判后续协议，还可以带动半导体、核电站、人工智能等后续合作事业。为了让韩国造船在美国拉响进攻的船笛，韩国政府也应该做好政策和外交上的支援。

