李在明：“朝美首脑闪电会晤时，将积极援助”

"如果朝美能够闪电式会面，我们将完全欢迎并积极援助。"李在明总统在23日公开的美国有线电视新闻网（CNN）采访中，被问到是否相信以亚太经合组织（APEC）峰会为契机，美国总统特朗普和朝鲜国务委员长金正恩的会面真的会发生。他虽然表示"可能性不大"，但作出了上述回答。特朗普2019年6月为出席二十国集团（G20）峰会而访问日本，通过社交媒体公开提议举行美朝会晤，并在32个小时后在板门店与金正恩见了面。据悉，管辖板门店的联合国军司令部将在特朗普访韩期间中断共同警备区特别参观，有分析认为，这可能是在为可能发生的朝美会晤留准备。李在明表示："我相信特朗普总统有实现世界和平的意志。因此，我邀请他担任'和平调解人'的角色。"分析认为，这是在朝鲜拒绝与韩国对话的情况下，邀请朝美领导人会面。对于"如果金正恩委员长现在在听采访，您想传达什么样的信息"的提问，李在明表示："我想这样说：与对方见面并对话将成为解决很多问题的第一步。"对于韩中关系，李在明表示："虽然双方有不同的理念和政治体制，但是不能排除中国。韩国因为与美国是'核心同盟（vital alliance）'，所以管理韩中关系的工作非常细致。"他还说："国家关系不能像刀子一样，分割成哪个国家是朋友，哪个国家不是。不是那么简单的问题，是非常复杂的问题。"