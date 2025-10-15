帕兰蒂尔快闪店开业 粉丝排长队购买周边商品

“一想到让我的钱包鼓起来的帕兰蒂尔，几万韩元的周边商品算不了什么……”帕兰蒂尔（Palantir）是美国人工智能软件企业，以其股价持续上涨被称为“上升神话”。14日下午，在首尔城东区圣水洞帕兰蒂尔快闪店前的排队队伍中，股东朴某（29岁）兴奋地如此表示。在咖啡厅工作的朴某于半年前购买了帕兰蒂尔股票。随着股价上涨，如今已成为帕兰蒂尔粉丝的朴某甚至调整上班日期前来现场。帕兰蒂尔今年在纳斯达克100指数中创下最高涨幅（135%），一举跻身美国市值前20位，成为股市明星。该公司通过分析海量数据构建“数据驱动操作系统”以解决问题，并以美国中央情报局（CIA）等为客户实现成长。原本从事企业间交易（B2B）和企业与政府间交易（B2G）的帕兰蒂尔，首次通过快闪店进行“亲密接触”，当天现场吸引了大量关注。帕兰蒂尔于14日和15日仅两天，从中午12点至晚上8点开设销售周边商品的快闪店，散户投资者们不惜“开门排队”和“长时间等待”。40多岁的女性股东李某表示：“尽管在开业前两小时到达，但已经有100米长的队伍了。”排队队伍中，也有人手持首席执行官（CEO）亚历克斯•卡普著作《技术共和国宣言》等待。排成数百米长队的人群一度绕快闪店前建筑一圈还不够，甚至蜿蜒包围了部分道路。前一天与东亚日报采访时，卡普CEO曾开玩笑说“除了你之外，我的粉丝还有很多”，此言此刻以真实场景呈现。这一景象在照片墙等社交网络服务（SNS）上被称作“实际上的股东大会”，成为话题。特别是当天下午1时20分左右，卡普CEO短暂现身，股东们狂热不已。“卡普！卡普！请和我合影！”股东们纷纷举起手机，踮起脚尖试图与卡普CEO自拍合影。快闪店中毫无疑问最受欢迎的周边商品是卡普CEO访韩后连日佩戴的帽子。帽子正面仅印有帕兰蒂尔标志，设计简洁。股东们异口同声地表示：“连卡普戴的帽子也想跟着戴。”另一方面，当天卡普CEO与KT公司代表金英燮在首尔钟路区KT光化门大厦会面，讨论了帕兰蒂尔平台的应用成果和推广战略。KT公司为配合卡普CEO访韩，还举办了“第二届AX领导者峰会（Leader Summit）”。崔元英记者 o0@donga.com