“外交战”APEC在即，“自主派”提高声音

在将成为韩美及朝核外交分水岭的庆州亚太经合组织（APEC）峰会召开前夕，李在明政府内部“自主派”的声音日益高涨。在韩美关税谈判陷入僵局之际，“自主派”在南北（韩朝）关系、朝核及韩美关系等核心外交安全议题上强调对朝合作，其影响力不断扩大。李在明总统1日在就任后首次“国军日”纪念讲话中表示，为实现大韩民国的和平与繁荣，“不应依赖任何一方，而要增强自身力量”，并强调“将在牢固韩美同盟基础上收回战时作战指挥权，使韩国主导韩美联防态势”。这是李在明就任以来首次提及战时作战指挥权。总统府发言人金南俊表示，李在明在讲话中直接把“移交战时作战指挥权”改为“收回”。此前政府国政课题中写入了“力争任期内推动移交战时作战指挥权”的目标。金南俊解释称，“收回意味着恢复至原有状态”。李在明强调战时作战指挥权的移交和自主国防，正值统一部长郑东泳等“自主派”声音扩大的背景下。郑东泳当地时间9月29日在德国表示，“朝鲜已成为能够打击美国本土的三大国家之一”，引发其事实上承认朝鲜为拥核国的批评。郑东泳还对李在明提出的对朝政策“END倡议”表示，“最先要做的是对话”，与主张把南北对话与无核化并列的国家安保室长魏圣洛等“同盟派”立场对立。据悉，“END倡议”是由统一部提出的。郑东泳在国会人事听证会上也曾强调，“没有战时作战指挥权就不可能成为完全的自主独立国家”。专家们指出，在APEC峰会以及韩美、中美首脑会谈等重大外交活动前夕，李在明政府内部“自主派”与“同盟派”的“不和谐音”可能加剧混乱。统一研究院高级研究委员洪玟表示：“如果朝美对话重启出现实质动向，（外交安保阵营内部的）矛盾可能会更加突出。”权五赫记者、朴勋相记者 hyuk@donga.com、tigermask@donga.com