警方以业务过失失火立案调查国家信息资源管理院火灾

正在调查国家信息资源管理院机房火灾的警方，已以业务过失失火嫌疑对4人立案，包括该院员工和施工人员。警方认为火灾很可能是在拆卸电池过程中因过失引发。大田警察厅1日表示，已对涉及火灾的国信管理院现场管理人员1人、电池迁移施工人员2人、施工监理公司人员1人等总共4人立案。火灾发生于9月26日国信管理院五层7-1机房内，上述人员当时正在进行不间断电源锂电池拆卸作业的现场。火灾发生于拆卸过程中，共有96台服务器被焚毁，551台服务器运行一度中断。截至前一天，警方共对12名证人进行了调查，包括5名现场人员，其中1人因烧伤住院的人员仅作了简短面谈，尚未正式调查。此前有怀疑称火灾可能因未切断电池电源情况下进行拆卸作业所致。但警方当天表示：“所有证人均称已切断电源，电力使用记录也确认了作业前主要电池断路器已关闭。”不过，警方同时指出，由于相关断路器有多个，需进一步鉴定和调查。警方还在确认电池是否完全放电、残余电力是否排除。警方还获取了设置在五楼机房内外的25台闭路电视影像。 但据悉，目前还没有直接拍摄起火地点的视频。据推测，最初起火的6个电池被送往国立科学调查研究院。其中1个感应到残余电流，经过稳定化处理后将进行精密鉴定。金兌泳 live@donga.com