李在明：“检方起诉不够格的案件”……政府推进限制上诉措施

韩国总统李在明30日批评检察机关称：“检察官对根本不够格的案件提起公诉，一旦判决无罪，就为了规避责任而提起上诉、再上诉，给国民带来痛苦。”随着政府表决通过包含撤销检察厅等内容的《政府组织法》修正案，他提出有必要通过修改《刑事诉讼法》来限制检方不加区分的上诉、再上诉惯例。李在明当天在龙山总统室主持的国务会议上对法务部长郑成湖说：“（检察机关）滥用刑事处罚权，给国民带来了痛苦。为什么要这样置之不理呢？”他还说：“如果不满意就起诉，给他们带来痛苦；如果是自己这一边的，即使罪行明确，也要多加关照。在有怀疑的时候把被告人的利益放在首位的‘无罪推定原则’，是刑事诉讼法的大原则，哪怕错放10名犯人，也不能制造1人的冤案。”李在明还正面批评了检方机械性上诉无罪案件的惯例。他指出：“如果检方对一审无罪事件提出上诉，那么被改判有罪的概率是多少呢? 98.3%的人（因为检方的抗诉）为了得到无罪（的再确认）而花钱受苦吗？”他还说：“国家为什么对国民如此残忍？”对此，郑成湖表示：“除了明明白白的法理关系或非常重大、例外的情况外，应该修改刑事诉讼法，禁止上诉或再上诉。首先将修改大检察厅相关事务例规，限制上诉和再上诉。”由此，限制检察机关上诉、再上诉的《刑事诉讼法》修订有望在定期国会上推进。在野党批评称：“只要能拯救李总统一人，就要破坏现有的整个司法系统。”国民力量党代表张东赫表示：“（李总统的）公职选举法二审无罪不是被大法院（驳回有罪宗旨）推翻了吗? 剩余4起案件，如果在一审中侥幸无罪，就不许检方上诉，二审无罪，就不许检方再上诉，这简直是给他装上三重ABS，还在后面加装安全气囊。”随后他讥讽称：“这种新奇的构想真该鼓掌。”随着当天的国务会议表决通过了《政府组织法》修订案，检察厅经过1年的暂缓期，将于2026年10月2日关门。1948年8月政府成立的同时成立的检察厅时隔78年终于将被摘下招牌。检察机关的犯罪调查功能将转移到行政安全部下设的重大犯罪调查厅，起诉权将转移到法务部下属新设公诉厅。在修正案实施之前，泛政府检察制度改革专班将制定补充调查权等详细方案。尹多彬记者、金俊一记者 empty@donga.com、jikim@donga.com