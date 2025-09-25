“特朗普激化世界纷争和矛盾”……联合国大会成为声讨之地

“民主主义和主权不能妥协或让步。”（巴西总统卢拉）“我不希望‘力量即是正义’的理论占主导地位。”（法国总统马克龙）23日在美国纽约举行的第80届联合国大会上，巴西、法国、土耳其、秘鲁、印度尼西亚领导人一致批评美国总统特朗普。他们指责特朗普的“美国优先主义”政策、亲以色列基调、试图干涉他国内政等，将大会会场变成了一种“特朗普声讨场”。特朗普当天自夸“结束了7场战争”。而多国领导人批评特朗普“反而激化了全世界的纷争和矛盾”。特别是，印尼总统普拉博沃发表演讲强调巴勒斯坦和平，还不断敲击讲台。土耳其总统埃尔多安也拿出了因以色列空袭而成为废墟的巴勒斯坦加沙地区的照片，批评了特朗普。马克龙似乎是在反驳特朗普主张的“联合国无用论”，在演讲中对联合国的目的和历史表示赞赏。● 卢拉、埃尔多安、普拉博沃集中批评特朗普在特朗普之前登上演讲台的卢拉当天对特朗普进行了“专门批评”。他在2023年10月的选举中战胜被称为“南美特朗普”的强硬保守派前总统博索纳罗。巴西法院日前以不服选举结果、密谋政变等罪名判处博索纳罗27年有期徒刑。特朗普随后将这一审判定性为“猎巫”，并向巴西方面施压，要求“释放博索纳罗”。他还对巴西大量进口中国大豆等产品，与中国密切接触表示不满，并征收了50%的“炸弹关税”。卢拉事实上正面怒怼特朗普。他说，“不能把对巴西政府和经济采取单方面、恣意的措施正当化”，“我们向全世界的独裁者志愿生及其支持层表示，‘民主主义和主权不能妥协或让步”。秘鲁总统博鲁阿尔特也赞同卢拉的主张：“干涉别国内政、破坏民主主义是严重的威胁。”伊斯兰国家首脑强烈批评了特朗普高强度的亲以色列政策。埃尔多安表示：“在加沙地带，只有无辜市民和孩子面对拥有致命武器的（以色列）军队。”普拉博沃也表示：“在以色列承认巴勒斯坦为国家的那一天，印度尼西亚也将正式承认以色列。”世界最大的伊斯兰国印尼和以色列没有外交关系。普拉博沃表示：“为了加沙地带的和平，已经做好了派遣2万名维和部队的准备。”他最后以希伯来语中“你好”的“沙洛姆”结束了演讲。● 马克龙：“只有加沙冲突结束，特朗普才能获得诺贝尔奖”马克龙则向美国施压，要求特朗普第二届政府带头结束以色列和巴勒斯坦哈马斯的战争。特朗普当天就法国、英国等最近承认巴勒斯坦为正式国家一事表示，“这是给哈马斯的礼物”。马克龙则呼吁，没有人忘记哈马斯在2023年10月7日对以色列发动了先发制人的袭击，当时的袭击也导致法国民众死亡，但战争不应持续下去。他还贬低以色列用来持续战争的借口“解散哈马斯”，说“这没有效果”。马克龙在接受法国媒体BFM电视台采访时表示，“在目前情况下，能做些什么的只有美国总统一人”，敦促特朗普第二届政府停止向以色列提供武器援助。分析认为，这是在批评特朗普，尽管他声称自己因解决全世界纷争的功劳而应获得诺贝尔和平奖，在加沙地带纷争中却被以色列牵着鼻子走，表现出无法进行调解的姿态。联合国秘书长古特雷斯当天也强调，当今世界“和平与战争、法与法、合作与矛盾交织在一起”。有评价认为，这是在委婉地批评不顾停战压力继续战争的以色列、俄罗斯和美国。金聖模 mo@donga.com