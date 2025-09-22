现代汽车：“不会因美国关税提高车价……将致力于创造需求”

“我们一直在为对等关税为25%的情况设定目标。价格是供需问题，不是关税问题。”现代汽车社长何塞·穆尼奥斯当地时间18日在美国纽约结束“首席执行官投资者日活动”后举行的媒体座谈会上表示，“现在是非常聪明地判断和思考的时候”，并解释了关税应对战略。穆尼奥斯就今年4月以后在美国对进口汽车征收25%关税的情况下却没有提高汽车价格一事表示：“我们要做的事情（不是无条件提高价格）是最大限度地平衡市场内的需求和供给。”韩国在7月底通过与美国就关税谈判达成一致，就汽车产品关税从25%下调到15%的方案达成了协议，但随着后续谈判久拖不决，美国对韩国出口汽车仍然征收25%的关税。相反，围绕美国市场展开激烈竞争的日本汽车的关税从9月16日起下调至15%。在这种情况下，现代汽车通过首席执行官投资者日活动，提出了到2030年为止共投资77.3万亿韩元、在全球市场每年销售555万辆的目标。对于“如果关税影响长期化，是否难以维持价格”的提问，穆尼奥斯强调：“要警惕因价格上涨导致的市场占有率下降等副作用。”他还表示：“现在应该寻找最大限度地创造需求的方法。实际上，我们正在制造优秀的设计和美国高速公路安全保险协会获得‘最佳安全选择+’等级等顾客可以选择的汽车。”不过，穆尼奥斯还表示：“随着推出添加新功能的新车型，可以提高价格。”在投资者日活动中，现代汽车宣布，将在北美市场推出大型皮卡，在印度或欧洲市场推出新型电动汽车等。对于当地企业或竞争公司具有优势，竞争并不容易的担忧，他自信地表示：“现代汽车的制造力量、工程力量、运营力量都很扎实。基于这些能力，推出没有经验的细分产品不是风险，而是机会。”另外，就扩大海外生产基地计划，有人担心韩国市场的比重会减少。现代汽车在此次发表中表示，将把全球销量中韩国的销售比重从目前的17%下调到2030年的13%。但穆尼奥斯对此明确表示：“这意味着要在当地生产车型，并不是蚕食韩国事业。”也就是说，将全球销量目标从今年的417万辆提高到2030年的555万辆，因此，在韩国的业务也将同步增长。穆尼奥斯强调：“我们正在制定通过蔚山新工厂将生产能力增加20万辆的计划。完全不是将韩国的生产量转移到美国，而是朝着无需担心的方向发展。”还有人对最近完成立法过程的《黄色信封法》（工会法第2、3条修订案）表示了担忧。一同出席的最高财务官（副社长）李承朝表示：“包括美国和欧洲商工会议所在内的投资者们也对该部分表示了担忧。已经立法，即将实行，将尽最大努力遵守法律。”纽约=常驻记者林宇善、李元周记者 imsun@donga.com、takeoff@donga.com