失去“关税优势”的韩国汽车，对美出口岌岌可危

美国特朗普政府宣布，将从当地时间16日起对日本产汽车及汽车零部件征收15%的关税。这是根据特朗普总统为履行美日贸易协议签署的行政命令而采取的措施。至此，日本汽车将适用比仍征收25%关税的韩国低10个百分点的关税率。自2012年韩美自贸协定生效以来韩国产汽车享有的“关税优势”即将消失。韩国政府也在7月30日与美国结束关税谈判，就15%的汽车品种关税率达成协议，但在后续谈判中遇到困难，实际适用被推迟。因特朗普政府的25%高关税而呻吟的韩国汽车业界因“关税逆转”，在与日本企业的价格竞争中处于更加不利的位置。美国市场已经亮起出口红灯。产业通商资源部当天发布的《2025年8月汽车产业动向》显示，对美出口额为20.97亿美元，同比剧减15.2%。从3月份起连续6个月呈减少趋势。美国是在韩国汽车出口中占42.6%的最大市场，因受到关税的影响，未能避免出口不振。由于特朗普政府的高关税和韩日关税逆转的双重不利因素，韩国汽车业界面临史无前例的危机，美国电动汽车税制优惠也将从10月起结束。这对于一直以环保汽车为先导加快进军美国市场的韩国企业的竞争力是不小的打击。再加上美国移民当局对佐治亚州的现代汽车集团-LG新能源合作电池工厂进行突袭执法，当地扩大生产的战略也出现了差池。眼下，韩国汽车业界将目光转向美国以外，正在寻找突破口。8月份，对欧盟出口增加54%，达到7.92亿美元，其他欧洲地区增加73.2%，达到5.47亿美元，幸好对欧洲市场的出口情况良好。但业界分析认为，由于对美国市场的依赖度仍然很高，仅靠增加欧洲出口难以完全抵消对美出口不振。韩国汽车研究院研究委员李恒九（音）警告：“短期内，即使因关税负担导致收益性下降，也只能承受赤字进行销售的出血结构。不仅是整车，北美市场依赖度较高的韩国汽车零部件生态系统也岌岌可危。”纽约=常驻记者林宇善、金在亨记者 imsun@donga.com、monami@donga.com