李在明就韩朝关系表示：“朝鲜冷淡、敌对……将继续致力于和平”

李在明总统11日就南北（韩朝）关系表示：“虽然是最直接利害关系的当事人，但也是最冷淡、最敌对的。如果现在谈论统一，可能会被说成是‘傻瓜’，但在此之前构建和平阶段非常重要。”李在明当天在就任100天的记者会上表示：“以国家安保室、外交部为中心不断努力，正在（与朝鲜）接触。但对方（朝鲜）非常冷淡。”他还说：“朝鲜认为体制威胁的核心不是韩国，而是美国，所以认为与美国的关系比南北关系更加重要。从他们（朝鲜）的立场来看，‘没有战时作战指挥权的国家有什么资格？朝美关系才重要’。”李在明就上月底与美国总统特朗普举行首脑会谈时提及的“配速员论”表示：“举行朝美对话有助于韩半岛和平与稳定。我们没有必要坚持要主导，所以才说要发挥’配速员’的作用。”在10月底举行的亚太经合组织领导人非正式会议即将到来之际，对于“是否为重启朝美对话做好了准备”的提问，李在明回答说：“虽然没有特别的进展，但正在不断努力。相比什么都不做、敌对对立，如果继续积累积极的和平努力，就会出现一点缝隙。”李在明提到中断对朝广播等，并表示：“如果因为采取几项缓和措施，他们就会突然转身，生气的表情会突然变成灿烂的笑容，那真是傻瓜。为了缓和军事紧张，我们将不断采取小措施。”他还强调：“并不是因为李在明是‘从北（追随朝鲜）’，而是应该不断为韩半岛的和平与安全而努力。”權五赫 hyuk@donga.com