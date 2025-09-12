“剩下的4年9个月是飞跃和增长”……核心是让企业活跃起来



李在明总统在就任百日之际，11日在青瓦台迎宾馆举行记者招待会，评价称头一百天是“恢复和正常化的时间”。李在明说，剩下的4年9个月将是“飞跃和成长的时间”。他承诺：“通过革新经济促进‘真正的增长’，实现全体国民共同分享增长的果实。”



李在明就就职百日表示：“当务之急是恢复民生经济。得益于迅速补充预算、发放恢复民生的消费券，消费心理得到恢复，各项经济指标也出现上升逆转。”他还评价称：“韩国综合股价指数超过3300点，创下历史最高值，金融市场也呈现出快速恢复的趋势。”对于曾是最大难题的韩美关税谈判，他表示：“首先越过了一座小山岭。”对于房价的动荡，他表示：“投资还得是房地产的想法几乎正在接近尾声。不能一两次解决，只能反复出台对策。”



虽然李在明表示“对虚弱的经济进行了心肺复苏术”，但不安因素也堆积如山。今年的增长率很有可能仍然不到1%，预计美国征收关税带来的经济压力将从下半年开始正式开始。由于政府和执政党推进的《黄色信封法》和两次商法修改，企业的不安感越来越大，产业现场的矛盾也在加深。



当天的记者招待会是否足以消除这种不安感令人怀疑。李在明表示：“《商法》修订案不是束缚企业，而是压迫企业经营层和控股股东。”但企业们担心，就像他所说的那样，有可能成为本来想矫正牛角结果杀死了牛的“桥墩杀牛”。对于扩张财政基调，他表示，“如果用负债（国债）筹集了100万亿韩元，就用这笔钱创造超出100万亿韩元，完全可以偿还”，但仍然存在对财政健全性受损的忧虑。



以人工智能等尖端产业为先导的政府“真正增长”，如果企业不带头，就很难实现。首先要消除给企业戴上枷锁又要要求投资和雇佣的矛盾。已经公布的《商法》和《黄色信封法》，现在应抓紧推进补充措施，尽量减少副作用。必须牢记，总统所承诺的未来“飞跃和增长”，如果没有企业，仅靠政府的单脚跳是不可能实现的。

