韩美消息人士：“韩美就韩国防卫开支分阶段增加至3.5%达成协议”

据悉，韩美两国决定将韩国国防预算分阶段增加到占国内生产总值（GDP）的3.5%。据悉，双方正在磋商到2030年购买约250亿美元（约合34万亿韩元）美国军火的方案。美国政府人士1日表示：“韩国同意尽快将国防支出增加到国内生产总值的3.5%。”韩国政府人士表示：“正在就实务阶段的具体数字进行磋商。”这意味着韩美在为韩美首脑会谈进行实务协调的过程中，一致决定将国防支出增加到3.5%。韩国总统李在明当地时间7月25日在韩美首脑会谈结束后，在美国智库战略与国际研究中心发表演讲时表示，“将增加国防开支”。韩国决定将国防支出增加到国内生产总值3.5%的水平，低于美国特朗普政府同北约盟国达成协议的国内生产总值5%的数字。北约决定，到2035年为止，将直接国防支出增加到国内生产总值的3.5%，网络安保等间接安保费用增加到国内生产总值的1.5%。韩国明年的国防预算比今年增加8.2%，达到66.2947万亿韩元，国防预算占国内生产总值的2.42%。如果想以明年预算为基准，将国防预算提高到国内生产总值的3.5%，就要增加约30万亿韩元的国防预算。政府消息灵通人士表示：“将国防费分阶段增加到3.5%并不是一件难事。”据悉，韩美两国还在磋商到2030年为止购买250亿美元美国产武器的方案。特朗普在韩美首脑会谈上提及B-2隐形轰炸机时表示：“期待韩国购买更多的美国优秀军事装备。”由此，围绕购买美国产武器的规模，韩美之间将展开后续谈判。目前，韩国正在进行F-35A等预定的武器引进项目。不过也有分析认为，韩美正在讨论从“同盟现代化”的角度出发，韩国在韩半岛防御上发挥更大作用的方案，因此韩美之间可能会正式讨论引进美国此前没有销售的“尖端武器”。申娜莉记者、华盛顿=常驻记者申镇宇 journari@donga.com、niceshin@donga.com