《时代》杂志发布“AI领域百大人物”榜单 两名韩国女性入选

美国《时代》杂志当地时间28日公布“2025年人工智能（AI）领域百大人物”榜单，两名韩国女性入选。斯坦福大学教授崔艺珍与OpenAI模型行为主管乔安妮•张共同上榜，与英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋、OpenAI首席执行官萨姆•奥尔特曼、特斯拉首席执行官埃隆•马斯克等业界领袖并肩而立。《时代》杂志本次评选出本年度对AI领域产生重大影响的百位人物，并划分为领导者、创新者、先驱者、远见者四个类别。其中崔教授与张主管均入选远见者类别。崔教授毕业于首尔大学计算机工程系，后获美国康奈尔大学博士学位。今年1月起她就职于斯坦福大学人类中心人工智能研究所（HAI），是运用计算机分析语言的自然语言处理（NLP）领域权威学者，曾于2022年获得被誉为“天才奖”的麦克阿瑟奖学金。《时代》杂志评价称：“崔教授已成为关注AI对人类影响的研究者，为探索作为大型语言模型（LLM）替代方案的小型语言模型（SLM）而加入HAI。大型语言模型目前主要由少数大型企业主导。”张主管曾历任Dropbox和谷歌的产品经理（PM），于2021年12月加入OpenAI，现全面负责AI模型行为与政策制定。《时代》杂志表示：“张主管将以AI助力用户实现目标视为自身使命。”本次领导者类别入选者包括英伟达首席执行官黄仁勋、OpenAI首席执行官奥尔特曼、特斯拉首席执行官马斯克、软银集团会长孙正义、元首席执行官马克•扎克伯格、亚马逊首席执行官安迪•贾西、台积电董事长魏哲家以及深度求索（Deepseek）创始人梁文锋等业界领袖。李智润记者 asap@donga.com