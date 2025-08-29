韩美关系密切后，中国叫来了金正恩

朝鲜国务委员会委员长金正恩将访问中国，出席9月3日中国战胜节80周年纪念活动。这将是金正恩自2019年1月以来时隔6年零8个月再次访华，也是朝鲜最高领导人首次参加纪念二战时期日本投降的中国战胜节。朝鲜中央通讯社28日表示，应中国国家主席习近平的邀请，金正恩即将访问中国，出席80周年战胜节纪念活动。朝鲜没有透露具体的访问日程。中国外交部当天也表示，金正恩和俄罗斯总统普京等各国首脑和领导人将参加9月3日的战胜节活动。外交部部长助理洪磊当天在记者会上表示：“中朝是山水相连的友好邻邦。热烈欢迎金正恩委员长出席纪念活动。”他说，中朝（在二战期间）共同抗击日本侵略，为人类正义大业的胜利作出了重要贡献，维护和发展好两国关系是党（中国共产党）和政府的坚定立场。预计金正恩将在3日的纪念仪式上，与习近平和普京一起在天安门城楼观看中国的阅兵式。这是金正恩首次出现在各国首脑出席的多边舞台上。有分析认为，习近平邀请金正恩参加战胜节，金正恩在朝美无核化谈判无果后首次访华，这是考虑到美国总统特朗普而作出的决定。也就是说，在应对特朗普政府的过程中，双方将访华作为外交杠杆，双方的利害关系吻合。因此有分析认为，战胜节期间不仅会举行中朝首脑会谈，还有可能举行首次中俄朝会晤。韩国总统室就金正恩宣布访华计划表示：“（韩国）政府事先已经知道。”总统秘书室长姜勋植在当天的记者见面会上表示：“通过相关机构知道了（金正恩的访华计划）。期待朝中关系朝着为韩半岛无核化、和平与稳定作出贡献的方向发展。”他强调：“南北（韩朝）之间的对话、合作渠道一直敞开。”申娜莉记者、北京=常驻记者金哲中、权五赫记者 journari@donga.com、tnf@donga.com、hyuk@donga.com