即使政权更迭，“韩日关系也能良性循环”……希望历史问题的“半杯子”能够满上



韩国总统李在明和日本首相石破茂23日通过首脑会谈一致表示：“希望韩日关系的发展能够延续到加强韩美日合作的良性循环。”两国首脑表示：“在急剧变化的国际形势下，不动摇的韩日、韩美日合作比什么都重要。”联合公报中包括，“石破茂首相提及了包括1998年‘21世纪韩日新伙伴关系’在内的历届内阁关于历史认识的立场”。



此次韩日首脑会谈将成为两位首脑撇开政权更迭探索两国关系连续性乃至可持续性的会面。过去，每当两国政权更迭时，韩日关系就会发生巨大动荡。李在明总统此前对前任政府的对日政策的批判丝毫不亚于任何人。但是，在此次访日之前，他就慰安妇协议和强制征用的解决方法表示，“不应该推翻国家间的协议”，展现了实用外交的面貌。



这种对日接近，可能是为了在美中战略竞争加剧、经贸秩序剧变的环境中生存的战略选择的结果。最重要的是，以美国优先主义向同盟施压的特朗普第二届政府的上台，对两国来说都是不容小觑的挑战。为应对日益升级的朝鲜核威胁，韩日、韩美日合作的重要性依然如故。更何况，在应对来自美国的关税台风的同病相怜的情况下，韩日之间沟通的必要性进一步增大。



不过，距离两国关系取得进展的具体方向和推进强度等细节协调，还有很长的路要走。此次会谈中，历史问题部分，只有发表文件中提到的“继承历史认识”问题。前任韩国政府通过强制动员的解决方案先填满了水杯的一半，但日本政府还没有填满另一半。就美国希望牵制中国而言，与“台湾有事就是日本有事”的日本不同，相比美中冲突，韩国更应把焦点放在朝鲜挑衅上。



像这样，韩日之间需要超越的历史地缘政治认识差异不容小觑。尽管如此，两国首脑还是决定阻止两国关系的倒退，在未来合作的发展蓝图下推进两国关系。只有通过积极的信息积累相互信任，才能产生解决分歧和矛盾的力量和勇气。应该循序渐进地取得良性循环的进展。

