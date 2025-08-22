“朝鲜冻结核武器→削减核武器→无核化”……李在明提出三阶段解决方案

韩国总统李在明21日就朝核政策表示：“第一阶段是冻结核武器和导弹，第二阶段是削减，第三阶段是无核化。”这是他首次提出分阶段无核化路线图，把朝鲜冻结核武器当作无核化谈判的入口，如果逐步取得进展到削减和无核化，就采取相应措施提供补偿。围绕朝鲜无核化，美国国内也出现了“先冻结后裁军谈判”的论调。人们担心，这一思路会导致容忍朝鲜拥有核武器的结果。李在明23日在韩日首脑会谈前夕接受日本《读卖新闻》采访时表示：“政策方向是韩半岛的无核化。”他表示：“韩国政府将与美国保持紧密合作，通过积极的南北（韩朝）对话，创造冻结、削减、废弃核武器的条件。”李在明提出的无核化构想是在文在寅政府的“冻结-废弃”两阶段构想中添加了“削减”。其核心要义是，与8年前相比，朝鲜的核高度化取得了相当大的进展，因此通过“小型交易”实现阶段性无核化已不可避免。此前，韩国国家情报院就特朗普连任政府的无核化政策预测称，“有可能采取冻结核武器和裁军等‘小型交易’形式。”不过，人们担心，如果对朝谈判的框架从“无核化”转变为“冻结和裁军”，就会导致承认朝鲜为事实上的有核国家。李在明还首次表示，将继承关于慰安妇及强制征用问题的现有协议。他表示：“作为国家，这是承诺，不应该推翻。2015年（韩日慰安妇）协议是两国政府间的正式协议，历届韩国政府的这一立场没有变化。”分析认为，李在明是在与日本首相石破茂举行韩日首脑会谈之前发出“不存在历史纠纷”的信息，同时强调加强韩美日三方合作。李在明就韩日经济合作表示：“现在应该认真讨论建立包括东亚在内的太平洋沿岸国家的经济合作机构。”分析认为，这是在暗示韩国将加入2018年由日本主导成立的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。朴訓祥 tigermask@donga.com