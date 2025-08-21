国际原子能机构：“朝鲜宁边的铀浓缩新设施竣工”

国际原子能机构表示，已经掌握了朝鲜宁边疑似铀浓缩设施的新建筑物的事实。据分析，朝鲜的丰溪里核试验场还维持着追加核试验的准备状态。据日本《读卖新闻》20日报道，国际原子能机构在18日公开的报告中表示，宁边从去年12月开始建设新设施，今年5月结束了外部工程。国际原子能机构对过去1年的卫星照片和相关信息进行分析后得出了上述结论。据悉，宁边新设施与平壤附近降仙的铀浓缩设施相似。国际原子能机构表示，朝鲜有可能利用宁边的新设施扩大铀浓缩活动，“对此严重担心”。此外，国际原子能机构计划今后继续进行核查活动。特别是，朝鲜丰溪里核试验场正在进行新一轮核试验的准备。国际原子能机构计划以此次报告为基础，在下月中旬举行的年会上讨论朝鲜核开发问题。《读卖新闻》分析称：“宁边一直就是核武器原料高浓缩铀制造设施。如果朝鲜新建了浓缩设施，说明正在加快核开发的步伐。”国际原子能机构总干事格罗西在今年6月举行的国际原子能机构理事会上表示：“宁边正在建设与降仙铀浓缩设施相似的设施。”美国智库战略与国际研究中心关于朝鲜的专门网站“超越平行线”也报道说，朝鲜正在宁边建设疑似铀浓缩新设施。美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”8日报道说，朝鲜对宁边核试验园区5兆瓦核反应堆外部进行了大规模维修。今年年初，朝鲜国务委员长金正恩在访问核物质生产基地和核武器研究所时曾表示：“必须超额完成武器级核物质生产计划，在加强国家核防御方面取得划时代的成果。”黃仁贊 hic@donga.com