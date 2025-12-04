李在明称必将“完成光的革命”“正义的统合”……不能少也不能过



李在明总统在去年非法紧急戒严一周年3日的特别声明中表示，通过对戒严参与者的严格处罚，“一定要完成光的革命”。他还说：“为了建设一个对政变连想都不敢想的国家，正义的统合是必须的。”他强调，只有查明戒严事件的始末，明确追究责任人，才能实现全体国民都能同意的统合。他还表示，“内乱特检不能就此过关”，暗示需要追加特检。



对于“正义的统合”，李在明表示“这并不意味着草草的缝合”，如果大概齐的缝合，同样的事情可能会再次发生。他把紧急戒严比喻为致命的癌症，并表示清除癌症的工作不会轻易结束。针对国民力量党内部有人主张政府“清算内乱”基调有碍统合，李在明作出了上述回答。



目前，尹锡悦前总统等23名戒严核心人士被起诉，正在接受调查和审判，但仍有不少疑惑尚未消除。前警察厅厅长指证尹锡悦指示逮捕翻墙进入国会的议员、尹锡悦夫人金建希催问前法务部长对自己的调查进展情况等，诸多新事实接连浮出水面。尽管如此，尹锡悦完全不协助查明真相，其他人士也一直回避责任和拒绝作证。



只有明确追究司法责任，让国民能够接受，才能治愈戒严引发的社会矛盾和创伤。宪法法院全体法官一致罢免尹锡悦的总统职务时，韩国并没有发生部分人担心的极端国论分裂，也是因为这是国民可以接受的决定。不过在此过程中，针对公务员调查是否参与戒严，需要努力将后遗症最小化。希望李在明总统能遵守当天“如果参与者深刻反省，就应该团结包容”的讲话。



对戒严核心人物的司法审判还有很长的路要走。将民主的时钟倒转的非法戒严并不是单纯的犯罪。即使花费时间，也要彻底查明全貌，使其受到应有的处罚，这才是在宣布戒严后只身阻止闯入国会的军警的市民面前，国家应尽的义务。不要忘记，在这一过程中，不要产生其他憎恶和敌对，这也是政府的责任。

