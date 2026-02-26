冒充日籍女性 以“恋爱储蓄”为饵…诈骗68人105亿韩元

一个冒充日本女性进行“浪漫骗局”的犯罪组织已被韩国警方立案。据悉，该组织在与受害者建立信任后，诱导其向虚假购物网站等进行投资并骗取钱财，使用了所谓的“杀猪盘”手法。25日，首尔警察厅金融犯罪调查队宣布，已抓获两个以柬埔寨金边等地为据点，从事“浪漫骗局”、冒充金融监督院诈骗等犯罪活动的诈骗组织的共49名成员。警方掌握到的两个组织的受害者共计68人，受害金额也达到了约105亿韩元。其中，主要从事“浪漫骗局”的A组织，盗用日本女性照片开设社交网络服务账户后，随机接近受害者。他们与受害者进行至少一周、最长三个月的对话，将关系发展为网络恋人，然后利用信任，以“我在做购物网站代购副业，小额投资就能获得佣金”为由，将受害者引诱至虚假网站。之后，他们诱导受害者尽可能多地投资，在受害者汇款后便关闭网站，或以拒绝提取收益金的方式骗取钱财。在部分组织成员落网导致虚假网站手法暴露后，他们便改变了方式，以类似手法接近受害者后，诱导其汇款，称“（为了未来）用加密货币开个恋爱储蓄账户吧”。对于这种手法，调查机关解释称：“这是一种像养肥猪再宰杀一样，培养信任感以吸引受害者的方式，即所谓的‘杀猪盘’手法。”另一个B组织则冒充金融监督院，骗取受害者钱财。这些人利用中国籍头目获取的个人信息数据库，随机给受害者打电话，称“您的信用卡被误寄了”。当受害者回答没有申请过信用卡时，他们便诱导受害者安装恶意应用程序，称“您的身份信息被盗用了”。当受害者通过门户网站向金融监督院打电话时，会因恶意应用程序而自动转接到该组织的电话，接电话的组织成员则冒充金融监督院，催促受害者交付现金。据警方透露，组织成员们使用假名相互称呼，工作期间禁止使用手机，通过严格的规定管理组织。据悉，韩国籍组织成员大部分是急需用钱的二三十岁年轻人，甚至还包括未成年人。警方说明，他们大多是地方上的前后辈关系，即便知道自己是在参与犯罪组织，还是前往了柬埔寨。警方于去年10月抓获14名韩国籍嫌疑人后，从11月起展开追加调查，又抓获13名组织成员并遣送回韩国。此外，1月份在柬埔寨抓获了包括中国籍和韩国籍头目在内的16人，并正在针对中国国籍的头目和副头目办理引渡请求程序。郑瑞英记者 cero@donga.com