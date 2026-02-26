前所未有的“6000股指”时代……无理的举债投资和加杠杆到了亮起警告灯的时候



随着韩国股市持续势如破竹的上升趋势，韩国综合股指（KOSPI）历史上首次突破了6000点。这距离实现李在明政府的竞选公约5000点才过去大约一个月时间。想要实现差价的外国人抛售股票后离开，但韩国个人投资者和年金资金却发挥后劲，推高了股价。虽然很多人分析说，这是以存储器半导体等企业业绩为后盾的“有道理的上涨升”，但也有分析认为，随着史无前例的短期暴涨，部分调整将不可避免。



25日，韩国综合股指比前一天上涨1.91%，以6083.86点收盘。韩国综合股指从2000点涨到3000点用了13年6个月，再涨到4000点用了4年9个月，再涨到5000点是在3个月后的上个月27日，到达6000点是从那天之后仅隔29天。这是政府为刺激股价而改善制度和人工智能转换带来的半导体企业业绩爆发的结果。



外国人为了实现差额利润，今年净抛售了10万亿韩元以上，但散户投资者和退休、国民年金资金通过上市指数基金（ETF）等支撑了股价上涨。特别是被捆绑在低收益率本息保障商品上的退休年金正在迅速转移到攻击型股票投资商品。这种长期性资金由于短期投资比重高，甚至正在改变变动性较大的韩国股市的体质。



不过，仅今年以来就暴涨44%的韩国股市，也引发了不少警告声音。个人从证券公司借钱投资股市、显示“举债炒股”水平的信用交易融资余额约为32万亿韩元，创下了历史最高纪录。不断增加的家庭负债的大部分也涌向了股市。英国《金融时报》指出，最近韩国散户们陷入了“不能只有我被落下”的“错失恐惧症”心理，大量涌向收益和亏损都可能达到股指等指标数倍的高风险“杠杆产品”。



从现在开始，相比股价上涨，更为重要的是资本市场的暖流扩散到实物经济。应该超越过分依赖“20万电子”“100万力斯”的结构，引导资本流向机器人、军工、核电站等新成长产业、建设、服务业等内需部门。此外，当局有必要制定对风险较大的投资的控制装置，以防止将来市场面临调整时投资者受到严重冲击。

