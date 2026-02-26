时隔不到一月 韩国综指六千点关口亦告突破

韩国综合股价指数（KOSPI）势如破竹，25日史上首次突破6000点大关。自上个月27日突破5000点以来，仅时隔29天（19个交易日）便以超高速达成这一里程碑。进入今年以来，韩国综合股价指数已上涨44.3%，韩国股市总市值继德国之后，甚至超越法国股市，跃升至全球第9位。在出现指数有望升至8000点的乐观展望的同时，也有指出需警惕过度“孤注一掷式投资”，因为经历了前所未见的急剧上涨后，市场可能出现调整。25日，韩国综合股价指数较前一交易日上涨114.22点（1.91%），以6083.86点收盘。自上月27日收盘价首次突破5000点后，时隔约一个月开启了“韩国综合股价指数6000点时代”。韩国综合股价指数“六千点”由机构和散户共同引领。当天，虽然外国人净抛售1.28万亿韩元，但机构净买入8800亿韩元，散户净买入2200亿韩元，共同推高了指数。上涨以大盘股为主。前一天分别突破20万韩元和100万韩元大关的三星电子和SK海力士，当天也上涨了约1%。受现代汽车集团旗下机器人子公司波士顿动力公司首次公开募股预期升温的影响，现代汽车（+9.16%）、起亚（+12.7%）股价大幅飙升。因人工智能（AI）基础设施和物理人工智能投资期待感而表现强势的韩国股市，上个月已超越德国，本月则赶超法国股市。据美国彭博新闻社消息，以24日收盘价为准，韩国股市总市值为3.76万亿美元，领先于法国股市（3.69万亿美元），位居全球第9位。当天，受美国纽约股市科技股反弹的影响，日本和中国台湾股市也纷纷刷新历史最高纪录。日经225平均股价上涨2.2%，收于58583.12点；台湾加权股价指数上涨2.05%。市场出现预测，认为内存半导体供应瓶颈将持续，由半导体股主导的韩国综合股价指数的强势也将随之持续。Kiwoom证券研究员韩智英（音）表示：“韩国企业未来收益预期增长率远超美国、日本、欧洲等地区”，认为指数有进一步上涨的可能性。继野村证券认为上半年有望达成8000点之后，Kiwoom证券也将今年韩国综合股价指数的年度高点预测值上调至7300点。也有担忧指出，由于短期急涨，随时可能出现暂时性调整。梨花女子大学经济学系教授石炳勋分析认为：“与半导体的繁荣不同，建设及设备投资不振，导致内需经济未能感受到暖意”，“美国关税不确定性正在增大，地缘政治风险依然存在，因此需警惕过度乐观的预期。”洪锡浩记者、崔美松记者 will@donga.com、cms@donga.com