伊朗战争恐惧扩散，“要准备两周的粮食！”

“要置备两周的粮食、药品、汽油、蜡烛、手电筒等！”据《纽约时报》等媒体24日报道，面对26日在瑞士日内瓦举行的美国和伊朗第三轮核谈判，伊朗各地应对谈判破裂时战争状况的动向正在扩散。许多伊朗人准备紧急包，为应对停电购买了发电机等，开始准备避难。目前，社交媒体上也陆续出现了包含应对战时状况方法的经验之谈。去年6月伊朗与美国及以色列发生“12日战争”时，伊朗首都德黑兰的众多市民为躲避空袭，逃到北部里海沿岸和附近的山区。这导致伊朗各地出现严重交通堵塞。通常需要4个小时的移动距离，当时要花费一天的时间。许多伊朗人担心，如果发生战争，不排除发生比去年更严重的情况。德黑兰市民、化学家萨拉对《纽约时报》说，她对战争的恐惧“快疯了。我想知道如何摆脱‘炼狱’。”企业家阿米尔也表示：“在与世界最强军队（美军）的战争中，要考虑各自逃生。在战争的危险中，不能丢下妻子和孩子去海外，所以放弃了出差。”另一名德黑兰市民萨罕得表示：“对于低收入阶层来说，准备紧急包等都是奢侈的事情，我们一家人没有钱储备粮食和医药品。只想着应该去哪里躲起来。”伊朗政府至今没有出台明确的紧急应对计划，这也引起了国民的不满。另外，白宫发言人莱维特24日在记者会上坚持“外交优先，必要时不排除使用军事力量”的现有立场。她强调：“美国总统特朗普的首要选项总是外交。必要时，他不惜使用美军的致命武力。”她强调，美军的最终决定权者“永远是总统”。她正面反驳了《华盛顿邮报》等媒体最近报道的美国参谋长联席会议主席丹·凯恩等军方领导人反对空袭伊朗的报道。伊朗外长阿格拉奇当天在“X”上表示乐观，称“正在迎来史无前例地达成消除相互忧虑、实现互利共赢协议的历史性机会”。不过他仍然与美国针锋相对，表示“不会放弃和平利用核能的权利”。吴承俊记者 ohmygod@donga.com